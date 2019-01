Una setantena de parades ompliran Montclar durant la matinal de Reis

El pla de les Alzines de Montclar tornarà a ser el punt de trobada, diumenge, dia de Reis, de la tradicional fira que any rere any concentra desenes de visitants al petit municipi del Berguedà. El programa d'activitats es manté i l'alcaldessa de Montclar, Raquel Sala, espera que el temps acompanyi perquè la jornada sigui un èxit.

Com ja és tradicional, una de les propostes que serveix com a reclam dels visitants és l'esmorzar popular. Els assistents podran menjar per pocs diners en una de les tres parades que hi haurà instal·lades al pla de les Alzines: la dels veïns de Montlcar, la del Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres i la del Club Esportiu Puig-reig. D'altra banda, també podran passejar per la setantena de parades d'artesania, productes gastronòmics, maquinària i eines agrícoles i també d'antiguitats, entre d'altres.

Els visitants també podran gaudir de les demostracions de motocròs, que es van recuperar l'any passat, i de la passejada de cotxes clàssics, que complementen la tradicional mostra.