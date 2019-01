Un usuari explica com funciona el transport a la demanda al Berguedà

Són gairebé les 5 de la tarda de dijous i Oriol Monteagudo arriba a la plaça de Montclar, on ja l'espera el taxi. Se n'ha d'anar cap a Barcelona per treballar durant quatre dies i ha sol·licitat el servei de transport a demanda per poder agafar l'autobús de la línia regular entre Berga i Barcelona. Monteagudo fa poc més de mig any que viu al Berguedà. Amb la seva dona i el seu sogre s'han instal·lat al petit municipi de Montclar. La seva feina l'obliga a traslladar-se a la capital catalana uns dies de la setmana i des que va descobrir el servei de transport a demanda, que ofereix el Consell Comarcal del Berguedà amb el finançament del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, n'és un fidel usuari.

Aquest 2018 l'oferta del transport a demanda s'ha ampliat al baix Berguedà, després de molts anys en marxa a l'alt Berguedà. L'objectiu del servei és que els veïns de la comarca sense línia de transport públic regular puguin desplaçar-se fins al punt més proper on sí que hi passa l'autobús. Com funciona? Per explicar-ho, Berguedà Setmanal ha acompanyat Oriol Monteagudo en el trajecte que va fer de Montclar a Gironella per agafar el bus. En el seu cas, va trucar al telèfon que el servei té a disposició dels usuaris un parell de dies abans per demanar un taxi. «Pots trucar o enviar un missatge per WhatsApp i s'engega la maquinària», explica Monteagudo. En aquest moment, els gestors del servei avisen el taxista que ha de fer el trajecte -organitzats amb rodes de serveis segons les seves disponibilitats- i els mateixos gestors del servei concreten l'hora de sortida i el taxista que anirà a recollir l'usuari.

Monteagudo va agafar a la plaça de Montclar el taxi que el va portar fins a Gironella, al baixador de l'avinguda Catalunya, on va esperar que l'autobús arribés per desplaçar-se fins a Barcelona. El cost del viatge de taxi està finançat entre el 80 i el 85% i Monteagudo únicament va haver d'abonar 2 euros pel trajecte. La resta és finançada pel departament de Territori i Sostenibilitat.

Per a casos com el del veí de Montclar és un servei molt pràctic. «Jo tinc cotxe, però si quan marxo a Barcelona quatre dies a treballar no fes servir aquest transport a demanda, hauria de deixar el cotxe quatre dies parat a Gironella, o bé hauria de dependre d'algú que em vingués a portar i a buscar cada vegada», explica. «D'aquesta manera saps que no t'has de preocupar de res, perquè tots els cops que he demanat el servei ha funcionat a la perfecció, amb els horaris clavats i sense haver de patir per dubtar si arribes o no a agafar l'autobús», afegeix. Monteagudo és conscient que aquest servei «substitueix el que hauria de ser una línia de transport públic regular que no tindria gaire sentit en un municipi tan petit com Montclar».

Ell i la seva família vivien a Valldoreix fins fa poc i comenta que no s'imaginaven l'existència d'aquest servei. «De fet, quan vam arribar a viure al baix Berguedà just s'estava posant en funcionament perquè encara no existia, només funcionava a l'alt Berguedà. Aquí sabem que la gent està molt acostumada a anar en cotxe a tot arreu, però a Barcelona estàs molt més habituat al transport públic i t'oblides més del vehicle particular», destaca. Un cop a Gironella, Monteagudo fa servir la targeta de transport integrat per desplaçar-se cap a Barcelona.

Tot i que aquest servei va néixer amb l'objectiu de connectar els veïns de municipis que no tenen línia de transport regular amb els autobusos que uneixen Berga amb Manresa i Barcelona, actualment també se'n beneficien persones per fer viatges dins de la mateixa comarca, tenint en compte les característiques del Berguedà. Tal com ja va explicar aquest diari, hi ha usuaris que fan servir el transport a demanda per desplaçar-se al metge o a d'altres serveis a municipis veïns, per cobrir necessitats de què no disposen al seu poble. Hi ha divuit línies de trajectes diferents de dilluns a divendres que uneixen els nuclis amb la parada de transport públic més propera i amb horaris d'anada i de tornada que coincideixen amb els horaris de les línies de transport públic que uneixen la comarca amb Manresa i Barcelona. Actualment formen part del projecte del transport a demanda 24 responsables de llicències de taxi a la comarca, que estan distribuïts per zones.