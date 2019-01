La Fundació Bosch Aymerich convoca 20 beques per a estudis superiors

La Fundació Privada Bosch Aymerich ha obert la convocatòria de 20 beques per cursar estudis de grau mitjà o superior i estudis universitaris. Poden optar a alguna d'aquestes ajudes (un total de 20 beques de 2.000 euros cadascuna) els veïns de Bagà, en el cas del Berguedà; així com també els d'Alp, Das i Urús, a la Cerdanya, que aquest curs 2018-2019 cursin els estudis esmentats i compleixin els requisits que es recullen a les bases, que es poden consultar al web de l'Ajuntament de Bagà www.viladebaga.org. El termini per presentar les sol·licituds finalitza el 25 de gener.