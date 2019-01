Puig-reig confia avançar en el projecte de la Torre Nova amb diners de l'1,5% Cultural

El projecte de recuperació de la Torre Nova de la colònia puig-reigenca de Cal Pons és un dels que opten a rebre diners de l'anomenat 1,5% Cultural, una partida de subvencions que el ministeri de Foment destina als municipis per a la conservació del patrimoni arquitectònic del territori.

L'Ajuntament de Puig-reig ha presentat al ministeri de Foment la proposta d'actuació de la Torre Nova i ha superat el primer tall d'accés per ser un dels projectes subvencionats aquest 2019 dins d'aquesta partida. Tot i que encara no s'ha confirmat al cent per cent que es rebin els diners, l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, es mostra confiat que el projecte sigui un dels que finalment rebin una de les ajudes. Això permetria avançar en la recuperació de la Torre Nova.

Altarriba ha explicat a Regió7 que ja van presentar el projecte en la passada convocatòria, per rebre l'ajuda el 2018. «Llavors vam quedar a molt poques dècimes de superar el tall per ser un dels projectes que optaven a la subvenció», ha concretat. És per això que, amb algunes petites modificacions, han apostat per tornar a fer la petició. Altarriba ha explicat que, juntament amb Abel Garcia, vicepresident del Consell Comarcal del Berguedà, van tenir una reunió amb la subdelegada del govern espanyol Montse Garcia en la qual van aprofitar, entre d'altres, per parlar d'aquest projecte. «Es tracta d'un projecte que s'engloba dins de la recuperació del patrimoni industrial del Berguedà, i això és important, i la representant de l'estat ho va veure amb bons ulls», ha destacat Altarriba. Si finalment es rep aquesta subvenció, es podrà avançar en una segona fase del projecte, aproximadament valorada en 350.000 euros, ha detallat Altarriba. El projecte total de recuperació de la torre és d'uns 700.000 euros. Segons Altarriba, la primera fase d'obres, que ja estan adjudicades, hauria d'iniciar-se aquest mes de gener.



Primera fase en marxa

La primera fase per a la recuperació d'aquest equipament històric preveu la rehabilitació de tota la coberta de la Torre Nova de Cal Pons, de propietat municipal, per un import d'uns 200.000 euros. Aquesta obra disposa de finançament d'uns 85.000 euros dels fons europeus Feder. La resta arriben subvencionats per la Diputació de Barcelona i per la Generalitat, a través d'ajudes destinades a la recuperació del patrimoni.

El febrer del 2017, l'aleshores consellera de Governació Meritxell Borràs va presentar a Gironella una inversió pública d'1,9 milions d'euros per recuperar edificis públics del patrimoni industrial al Berguedà, la valorització del patrimoni industrial del Berguedà, presentada sota el paraigua del Consell Comarcal, motiu pel qual és l'ens comarcal qui ha licitat aquesta obra. Una d'aquestes accions és la de Cal Pons.

Tot i que a final del 2015 el consistori local va fer una inversió de 50.000 euros a la Torre Nova, va ser una actuació d'urgència per evitar humitats que va afectar una part de la teulada. D'aquí que sigui necessari fer-hi una actuació integral de millora de la coberta amb l'objectiu d'evitar la degradació d'aquest immoble que està catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN). A banda d'arranjar la teulada, també es faran nous tancaments per assegurar que no es malmeti.

El 2013 el consistori ja havia rebut una ajuda Feder per fer una actuació de 700.000 euros a aquest edifici però va haver de renunciar als 350.000 euros de l'ajuda perquè no va trobar diners per posar-hi la part que li tocava.

Tal com recordava l'alcalde durant la presentació del projecte, abans que el Consell Comarcal del Berguedà en licités les obres el mes de juny, l'actuació suposa «posar fil a l'agulla en la recuperació d'un espai emblemàtic de les colònies del Llobregat que ja hauria d'haver estat feta fa anys». Altarriba es refereix al projecte que el 2007 va confegir el consistori de Puig-reig, que preveia invertir 2,7 milions d'euros en aquest edifici municipal en dues fases. Per al dirigent local, la Torre Nova de Cal Pons «és un espai representatiu del que va ser la indústria entre final del segle XIX i la primera meitat del segle XX». Ara bé, el cost de les obres a realitzar és inassumible per a les arques d'un ajuntament com el de Puig-reig. Per això l'alcalde ha dit que és «imprescindible» comptar amb ajudes com les que de moment s'estan aconseguint. L'objectiu és continuar treballant en la recerca de subvencions. Si s'aconsegueix entrar en les ajudes de l'1,5% Cultural del ministeri de Foment, es preveu poder realitzar una bona part del projecte actual.