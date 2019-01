L'arribada dels Reis omple de màgia els carrers de Berga

Els Reis de l'Orient ja són a Berga. Els carrers de la capital berguedana han quedat plens, aquesta tarda de dissabte, per rebre a Ses Majestats en un dels dies més esperats de l'any, sobretot, per als més menuts.

La comitiva reial ha sortit de la plaça Gernika a 2/4 de 6 de la tarda per iniciar el recorregut habitual pels principals carrers de Berga. Més d'un centenar de persones fan possible aquesta cavalcada organitzada per l'Ajuntament de Berga i amb la implicació de la Bauma dels Encantats, la Penya Boletaire i el Grup de Colònies a Borredà.

Desenes de persones s'han aplegat per saludar els Reis en un dels dies més màgics de l'any. Els infants, i també els més grans, s'han acostat als patges i als Reis que han repartit caramels a dojo. Un dels moments amb més afluència ha tornat a estar el del pas de les carrosses pel carrer de Pere II, la zona sud del passeig de la Pau i la carretera de Sant Fruitós.

Un cop a la plaça de la Creu, els Reis deixen els vehicles per encarar el darrer tram de la cavalcada a peu. Aquest és un dels instants més esperats pels infants, perquè han pogut saludar de prop a Melcior, Gaspar i Baltasar. Tot i que els infants tenen l'oportunitat de fer-ho un a un un cop finalitzada la cavalcada, a la sala de plens de l'Ajuntament, són molts els que volen acostar-s'hi durant la pujada pel carrer Major.

Enguany, com és habitual, Ses Majestats tornen a fer la salutació als berguedans des del balcó de l'Ajuntament. L'any passat, a causa de les obres a la teulada de l'edifici consistorial, van haver de fer-ho des de les escales de la parròquia de Santa Eulàlia.