Els Reis tornaran a rebre els infants de Berga a la sala de plens del consistori

La cavalcada de Reis a Berga recupera el seu format habitual, després que l'any passat la festa tingués canvis pel que fa a alguns espais de la celebració a causa de les obres de la teulada de l'edifici de l'ajuntament. Aquesta tarda, Ses Majestats tornaran a rebre els infants de la ciutat a la sala de plens del consistori un cop finalitzat el recorregut pels principals carrers de Berga. L'any passat, a causa de la instal·lació d'una grua al centre de la plaça de Sant Pere, els Reis van saludar els infants des de les escales de l'església de Santa Eulàlia, a la mateixa plaça, en lloc de fer-ho des del balcó de l'ajuntament, i van rebre els infants al vestíbul del temple, en lloc de la tradicional rebuda al saló dels plens municipals.



Pel que fa a la resta, la celebració a la capital berguedana presenta pocs canvis respecte a edicions passades. La comitiva reial sortirà de la plaça Gernika a partir de 2/4 de 6 de la tarda per realitzar el recorregut habitual, travessant pràcticament la ciutat de punta a punta amb les carrosses reials. Després de desfilar pels carrers Pere II, Mestre Pedret, Salvador Espriu, Isaac Albéniz, Pere III, la carretera de Sant Fruitós i el carrer del Roser, Ses Majestats deixaran les carrosses per enfilar a peu el tram que va de la plaça de la Creu fins a la plaça de Sant Pere. Serà durant aquest trajecte quan molts dels infants s'acostaran a Melcior, Gaspar i Baltasar per fer-se fotografies i saludar-los, tot i que els més menuts tindran l'oportunitat de fer-ho, just uns minuts després, a la sala de plens del consistori. Com marca la tradició, un cop els Reis arribin a la plaça (cap a 2/4 de 8 aproximadament) de Sant Pere –després de recórrer a peu tot el carrer Major–, faran la corresponent ofrena al naixement situat a la zona de la Berruga i, seguidament, faran la seva aparició al balcó consistorial per saludar tothom qui s'hi apleguin.



Segons la regidora de Festes de l'Ajuntament de Berga, Mònica Garcia, la comitiva no presenta enguany novetats pel que fa a les indumentàries dels que la integren, així com tampoc canvis destacats a les carrosses i els elements que formen part de la cavalcada. Enguany es calcula que participaran a la festa més d'un centenar de persones a través de les tres entitats que col·laboren en l'organització de la celebració (la Bauma dels Encantats, la Penya Boletaire i Colònies a Borredà) i que es llançarà prop d'una tona de caramels.



Abans de l'inici de la cavalcada, aquesta tarda, Ses Majestats visitaran els usuaris del centre Cim d'Estela, l'Onada i la Residència Nostra Senyora de Queralt, i demà, coincidint amb el dia de Reis, faran la visita a la Residència Sant Bernabé i també a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé.