Sant Jordi ampliarà la plaça del Primer Comte de Fígols amb més espais verds

La plaça del Primer Comte de Fígols, al centre de Sant Jordi de Cercs, presentarà una imatge renovada els propers mesos. El govern de Cercs aposta per un projecte d'ampliació d'aquest emplaçament, és a dir, d'urbanitzar la part annexa a la plaça que actualment resta sense estar-ne. Les obres tindran un cost de 239.000 euros i estan finançades per la Diputació de Barcelona a través de les meses de concertació. Tal com explica l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer, el projecte ja es tenia en ment a principi del mandat i s'espera que sigui una realitat al llarg del 2019.

Calderer explica que l'objectiu d'aquesta actuació és «endreçar la plaça i donar-hi una imatge més acabada». Actualment, la part que dona continuïtat a la plaça del Primer Comte de Fígols, al centre del nucli, és una esplanada. Amb el projecte previst pel consistori, s'urbanitzarà aquest espai amb la voluntat de fer-lo més atractiu. «El projecte no preveu una plaça estrictament de ciment, perquè a Sant Jordi totes les places ja presenten aquesta imatge, sinó que buscarem espais verds i enjardinats», detalla Calderer, «on la vegetació hi tingui protagonisme». Aquesta ampliació de la plaça disposarà també d'un espai específic i adaptat per celebrar-hi la tradicional cargolada que Sant Jordi acull cada any per a la festa major del Roseret. En aquest espai és on s'acaba de coure la gran cassola de cargols «i per això ho dotarem d'una espècie de plataforma per a fer-ho», detalla, també amb una connexió a la xarxa d'aigua per facilitar la tasca a l'hora de preparar l'àpat multitudinari. A més a més, també hi haurà una petita graderia on es podrà seure, amb l'objectiu de poder-ho aprofitar com a espai per a diverses activitats, a banda que veïns i visitants s'hi puguin asseure per contemplar com es cuinen els cargols, una festa que any rere any genera expectació.

La reforma d'aquest emplaçament servirà per connectar el centre del poble amb el passeig de la Font de la Mina, a través del camí que hi enllaça. «En aquesta mena de pas estret hi tenim menys marge de maniobra, perquè està a tocar de les cases i d'una paret, però la idea és que faci aquesta sensació de connexió per als veïns». Paral·lelament, anuncia Calderer, s'instal·larà un sistema d'il·luminació amb fanals al llarg del camí de la Font de la Mina, un vial molt transitat pels veïns.

Les obres han d'executar-se durant l'any 2019 i actualment el projecte es troba en procés d'exposició pública. Segons Calderer, properament es decidirà si s'engega abans de la celebració de la festa major o després, ja que depenent dels terminis que es prevegin per realitzar l'actuació, és possible que l'espai estigui en obres durant el Roseret, un fet que podria complicar l'elaboració del tradicional àpat.