Els carrers de Berga s'omplen d'il·lusió i de gent per rebre la comitiva reial

Les cares d'il·lusió i de nervis eren les protagonistes, ahir a la tarda, a Berga. Els infants, i també berguedans més grans, esperaven amb ganes l'arribada dels Reis. La comitiva reial va recórrer els car-rers principals de la ciutat en una cavalcada que va mantenir els elements dels darrers anys, a excepció de la salutació de Ses Majestats, que a diferència de l'any passat, que va fer-se des de les escales de l'església, va tornar a ser des del balcó de l'ajuntament.



Les carrosses van sortir puntualment a 2/4 de 6 de la tarda des de la plaça Gernika. A mesura que s'anava fent fosc, les llums i els efectes especials dels grans tràilers feien més espectacular la cavalcada. Més d'un centenar de persones van fer possible la celebració, ogranitzada per l'Ajuntament de Berga i amb la implicació de tres entitats de la ciutat: la Bauma dels Encantats, la Penya Boletaire i el Grup de Colònies a Bor-redà. Una gran estrella de llum guiava els Reis, que van desfilar pels principals vials de Berga.



Tot i que a l'inici semblava que hi havia menys persones esperant Ses Majestats, quan la comitiva va arribar a la zona del carrer Pere II, al capdavall del passeig de la Pau i la carretera de Sant Fruitós, va quedar palès que els berguedans estaven esperant els Reis. Com sempre, aquest tram va ser el més concorregut i on es va concentrar més gent.



Amb l'entrada de les carrosses a la plaça de la Creu, els Reis van deixar els trons per enfilar el dar-rer tram de la tarda a peu. Com sempre, va tornar a ser el moment més esperat per als més menuts, ja que van ser molts els que tenien clar que era una oportunitat per acostar-se a saludar Melcior, Gaspar i Baltasar. Tot i que el recorregut amb les carrosses va desenvolupar-se amb rapidesa, un cop més, la pujada del carrer Major i fins a la plaça de Sant Pere va allargar-se més del que els organitzadors esperaven. «No hi podem fer res, és el dia dels nens i els fa molta il·lusió poder-se fer una fotografia amb els Reis», deien membres de les entitats.



Un cop a la plaça de Sant Pere, la melodia de Santa nit interpretada per la Banda i la Jove Banda de l'Escola Municipal de Música de Berga va donar el toc d'inici a l'ofrena que els Reis van fer al naixement situat a la zona de la Ber-ruga. Finalment, van sortir al balcó consistorial per saludar tots els presents a la plaça. L'alcaldessa inhabilitada, Montserrat Venturós, va donar als Reis les claus de la ciutat per poder entrar a les cases a deixar els regals. Melcior, Gaspar i Baltasar van interactuar amb els infants, i també amb els adults, durant els seus discrusos, que van ser aplaudits.