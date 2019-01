La Fira de Reis de Casserres atrau més visitants per coincidir en dissabte

L'Associació de Comerciants de Casserres i els Amics Ramaders de Casserres van tornar a unir esforços, ahir, 5 de gener, en l'organització d'una nova edició de la Fira de Reis, que des de fa vuit anys combina la tradicional mostra comercial amb l'exposició de bestiar i maquinària agrícola. El fet que la fira hagi coincidit enguany en dissabte ha fet créixer la xifra de visitants respecte d'edicions anteriors. D'aquesta manera ho asseguraven els seus organitzadors ahir al matí, que es mostraven satisfets de la bona rebuda i del creixement que té la fira en els darrers anys.

Més d'una trentena de parades d'artesania, alimentació i comerços locals omplien des de primera hora del matí la plaça de Santa Maria de Casserres. Una jornada que va llevar-se gèlida al Berguedà amb temperatures properes a zero graus i amb poc sol fins a mig matí. La nova presidenta de l'Associació de Comerciants de Casserres, Estrella Tarrés, valorava positivament el desenvolupament de la festa. «A primera hora hem tingut una mica més de feina, perquè la junta és nova des del novembre i és la primera fira que organitzem», explicava, «però hi ha hagut molts visitants de fora de Casserres i de més enllà del Berguedà». I és que, en coincidir en dissabte, la mostra va atreure persones vingudes de comarques veïnes, així com també paradistes «que, si és un dia entre setmana, costa molt més que puguin venir». Tarrés destacava alguns petits canvis en la distribució de les parades com una de les principals novetats d'enguany. Per la seva banda, Josep Llorens, dels Amics Ramaders de Casserres, també explicava que enguany l'exposició de bestiar havia crescut lleugerament, així com també la mostra de maquinària agrícola. «Estem contents perquè hi ha ambient. Intentem que cada any hi hagi alguna novetat perquè la gent tingui motius per venir-hi», explicava. Un dels reclams de la fira va ser la demostració dels treballs al camp i també les demostracions de forja.

Els presents a la mostra van poder passejar i també comprar productes d'artesania i agroalimentació, així com conèixer alguns comerços locals o col·laborar amb entitats casserrenques. Un altre dels reclams va ser l'esmorzar popular, que, una vegada més, recaptava diners per La Marató de TV3.

Montclar agafa avui, diumenge, el relleu de Casserres amb la celebració de la tradicional matinal de Reis al pla de les Alzines amb desenes de parades.