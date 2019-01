Jordi Selga, del PDeCAT de Casserres, no es presentarà a les eleccions del maig

Jordi Selga, actualment regidor a l'oposició a l'Ajuntament de Casserres pel PDeCAT, no optarà a l'alcaldia a les eleccions del proper 26 de maig. Tal com ja havia anunciat al principi del mandat, Selga ha decidit no repetir com a cap de llista després de vuit anys com a regidor al consistori casser-renc. Selga ha explicat a Regió7 que el seu compromís inicial era per dos mandats, que, tot i que han estat des de l'oposició, finalitzaran aquest maig.

El 2011 va encapçalar la coalició Convergència i Unió-Independents per Casserres, amb la qual va obtenir tres regidors, a punt d'optar al quart. El 2015 va ser el cap de llista de Convergència i Unió, i es van quedar amb únicament dos representants. Tal com ha explicat a aquest diari, ha volgut deixar clar que el seu objectiu és continuar dins del món polític «allà on faci falta», tot i que creu que «cal una renovació per encapçalar la llista del PDeCAT a Casserres» per arribar a l'alcaldia. Selga és el president comarcal del PDeCAT al Berguedà des del 2016, càrrec que mantindrà fins que es renovi l'executiva. Des de fa unes setmanes, també és conseller comarcal de l'equip de govern en substitució de David Font.