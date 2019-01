El Pedraforca protagonitza el pessebre del Museu Marès

El Pedraforca és el protagonista del pessebre del Museu Frederic Marès de Barcelona d'aquestes festes. Fins al proper 2 de febrer encara es pot visitar a l'equipament de la capital catalana aquest muntatge fet a mà pels membres de l'Associació de Pessebristes de Barcelona.

Tal com han explicat fonts de l'equipament barceloní, enguany aquest pessebre d'estil tradicional

proposa als seus visitants un viatge als boscos del Pedraforca, perquè la característica forma d'a-questa muntanya berguedana en presideix totes les escenes. El viatge al massís, però, no s'acaba

aquí, ja que detallen que, per arribar al pessebre, els visitants han de fer un recorregut pel pati del museu ambientat com un bosc de la zona, creat per l'equip de paisatgistes format per Ignasi Bisbe, Mireia Cardús i Mònica Luco.

L'entitat pessebrista ha realitzat aquesta obra seguint el seu estil tradicional, que sempre s'ha caracteritzat per l'ús de materials naturals com el suro, la molsa i altres elements. Les figures són de fusta i han estat fetes a mà en un taller italià. El pessebre disposa de les escenes principals, com són la del naixement amb el nen Jesús, Sant Josep, la Mare de Déu i el bou i la mula; l'anunciació dels pastors; i la cavalcada dels Reis.

L'Associació de Pessebristes de Barcelona va ser fundada l'any 1863 i és l'encarregada de mantenir aquest pessebre al museu barceloní que ja s'ha convertit en una tradició.

Els interessats encara el poden visitar de dimarts a dissabte, de les 10 del matí a les 7 de la tarda, i els diumenges, de les 11 del matí a les 8 del vespre.