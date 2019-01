Montclar fa el ple amb bon temps

Els més atrevits hi arribaven caminant, corrent o bé en bicicleta, per tenir la consciència tran-quil·la en el moment de menjar-se el tortell de Reis a l'hora de dinar. D'altres, s'hi van desplaçar en moto, i la gran majoria, en cotxe. El pla de les Alzines de Montclar va quedar petit, literalment, ahir diumenge, dia de Reis, amb una de les fires més tradicionals del Berguedà que marquen l'inici d'un nou any.

Des de ben d'hora al matí, els paradistes i els membres de les entitats que any rere any preparen els esmorzars per als visitants començaven a descarregar els estris per tenir-ho tot a punt per a l'arribada dels més matiners. La temperatura agradable que es va viure ahir a la comarca –en general– va fer que des de primera hora ja hi hagués més gent del que és habitual. L'anar i venir de cotxes va ser constant durant tot el dia, tot i que l'hora de més afluència va ser al migdia, quan coincidien els que ja marxaven amb els que encara arribaven a la fira. Els camps a tocar del pla de les Alzines, a pocs minuts del nucli de Montclar, eren plens de cotxes. Els responsables de protecció civil se les empescaven totes per fer-hi cabre com més vehicles millor. L'alcaldessa de Montclar, a darrere d'una de les barres on se servien esmorzars, no va tenir temps, pràcticament, ni de visitar la fira. «Hi ha molta gent perquè el bon temps sempre garanteix que en vingui més. Si fa bo, la gent s'hi està més estona i, a part d'esmorzar, passeja i es queda a parlar amb gent que es troba any rere any a la fira», deia satisfeta al redactor d'aquest diari.

Raquel Sala era una de les que servia esmorzars a l'estand muntat pels veïns de Montclar. A pocs metres, cap a la dreta, com cada any hi havia els membres del Grup Cantaire Sant Bartomeu, i cap a l'esquerra tenien muntada la seva parada els del Club Esportiu Puig-reig. A l'altra banda de la carretera, un altre col·lectiu de Montclar també servia esmorzars. Tots ells aprofiten la matinal de Reis per intentar fer calaix, per a les seves activitats de la resta de l'any, venent tastets i cansalada. Ahir van treballar de valent.

Entre les parades hi passejaven, ahir, l'alcalde de Puig-reig, Josep Altarriba, amb el regidor Josep Campos i la regidora i delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, i desenes i desenes de visitants més que remenaven entre les botiguetes de roba, d'artesania, d'antiguitats i també de productes agroalimentaris. Dos dels atractius que ahir tampoc van faltar a Montclar van ser l'exposició de cotxes clàssics i les demostracions de motocròs.

Pels volts de les 2 del migdia els paradistes començaven a recollir i posaven punt final a una nova edició d'una de les mostres més tradicionals a la comarca.