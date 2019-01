Els Reis s'acomiaden del Berguedà repartint regals a Casserres

La majoria de municipis del Berguedà van rebre els Reis d'Orient el dissabte 5 de gener, amb cavalcades multitudinàries que van omplir els carrers de les localitats de la comarca.

Com és tradicional, però, ahir 6 de gener, dia de Reis, Ses Majestats van acomiadar-se de la comarca del Berguedà repartint regals a tres nuclis que van celebrar la seva cavalcada ahir. Es tracta de Castellar del Riu, la colònia puig-reigenca de l'Ametlla de Merola i Casserres. En aquest darrer municipi, Ses Majestats van arribar en carrosses portades enguany per tres tractors. La banda de tambors i cornetes del poble encapçalava la comitiva, presidida per una estrella, que va recórrer els principals carrers del poble. Els Reis van rebre els infants a la plaça de Santa Maria.