Berga impulsa la creació d'una cooperativa agrícola per revitalitzar el sector primari

L'Ajuntament de Berga liderarà, abans d'aquest estiu, la creació d'una cooperativa agrícola per revitalitzar el sector primari a la comarca. El projecte, anomenat Primer sector Berguedà, preveu que, en un inici, la cooperativa tingui 10 socis que treballaran uns terrenys que l'Ajuntament llogarà i que oferirà gratuïtament als membres de la cooperativa a canvi de la seva mà d'obra. A més, l'Ajuntament també hi posarà la maquinària que necessitin. Així, el programa neix amb la voluntat de resoldre dos problemes estructurals de la comarca: l'atur i la feblesa de l'economia productiva. El projecte, que compta amb el suport de la Generalitat, té un pressupost que volta els 300.000 euros.

La cooperativa agrícola naixerà abans de l'estiu i comptarà amb una desena de socis a qui l'Ajuntament de Berga els oferirà els terrenys i la maquinària que necessitin. Així, el consistori preveu llogar deu finques per tal que puguin ser conreades el més aviat possible. "Molts cops és complicat que la gent que no té terra hi puguin accedir i, per això, volem donar totes les facilitats", ha explicat la tècnica responsable del projecte, Roser Rifà.

A més de la terra i la maquinària, l'Ajuntament també oferirà a les persones que entrin al programa els sistemes de comercialització i la formació, per tal que cadascun dels agricultors no comenci de zero i pugui començar a treballar la terra a partir del seu esforç i amb l'acompanyament inicial d'aquest seguit de recursos.

Els terrenys, que tot just ara l'Ajuntament està localitzant, s'ubicaran a tota la comarca, i se cediran als socis de tal manera que tinguin suficient terra per poder viure "amb un sou digne".



Independència econòmica



Tot i que la cooperativa neix de la mà de l'Ajuntament de Berga, l'objectiu és que tingui independència econòmica i que, per tant, pugui funcionar per si sola. Segons ha explicat el regidor de Promoció Econòmica, Francesc Ribera, la idea és que la cooperativa tingui "una tutela mínima a nivell econòmic" i que, any rere any, sigui capaç de créixer, absorbir i incorporar més treballadors. L'Ajuntament està estudiant ara els requisits per poder accedir als terrenys i fer-se soci de la cooperativa.

El projecte, que compta amb el suport del Departament de Treball i el d'Agricultura de la Generalitat, es vol exportar a d'altres zones del país.