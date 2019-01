La carretera de Sant Corneli estarà tallada per obres de millora durant un mes

La carretera BV4025 que porta fins a Sant Corneli -que connecta la C-16 amb aquest nucli del municipi de Cercs- estarà tallada durant un mes per obres de millora. Des d'aquesta setmana no es pot circular per aquest vial de dilluns a divendres des de les 9 del matí i fins a 2/4 de 5 de la tarda, tal i com ha explicat a Regió7 l'alcalde de Cercs, Jesús Calderer. Els caps de setmana estarà obert.

El batlle ha recordat que es tracta d'una carretera de titularitat de la Diputació de Barcelona i ha avançat que les obres consistiran en la millora de la seguretat la renovació d'algunes de les baranes de formigó que hi ha als laterals, i la substitució d'algunes d'aquestes per tanques del sistema new jersey, que en alguns casos s'utilitzen per separar els carrils d'un vial per evitar xocs frontals. Calderer ha assegurat que hi ha algunes d'aquestes baranes que es troben en mal estat i que han quedat afectades per l'asfalt de la mateixa carretera.

L'alcalde ha explicat que s'ha parlat amb els veïns de Sant Corneli sobre la necessitat d'aquestes obres i ha precisat que els horaris del tall s'ha coordinat amb l'inici i la sortida dels infants de l'escola «per facilitar que el transport escolar pugui fer el servei amb normalitat». Pels veïns o visitants que hagin d'arribar a Sant Corneli durant les hores d'afectació, podran utiltizar el vial secundari del camí del Jou, accedint-hi des de la C-16, al terme de Guardiola de Berguedà, en direcció Saldes i agafant el trencant a l'esquerra en direcció a Fígols i Sant Corneli. Està previst que les obres s'allarguin un mes.