La gironellenca Elna Cabezas és el primer infant del Berguedà del 2019

El primer infant del 2019 al Berguedà s'ha fet esperar. Ja fa uns anys que el primer nadó nascut a la comarca no arriba el dia 1 de gener, i enguany no ha estat excepció. Elna Cabezas Oses és la primera berguedana d'aquest 2019 i va néixer el dia 5 de gener a l'Hospital Sant Bernabé de Berga. La petita és de Gironella, i a la imatge, hi apareix amb els seus pares, l'Anna i el Jordi, i la seva germana, Paula. L'arribada de l'Elna va coincidir amb la visita dels Reis al centre hospitalari berguedà, com ja és habitual, que van passar a saludar la nouvinguda i la família.