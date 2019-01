L'Ajuntament de Gironella, soci d'un projecte de revaloració del patrimoni tèxtil europeu

L'Ajuntament de Gironella forma part del projecte europeu CREATEX, dins el programa Europa Creativa de l'Agencia de Cultura de la Comissió Europea. Gironella, juntament amb 4 socis europeus més, l'Ajuntament de Santo Tirso (Portugal), el Museu del Tèxtil de Prato (Itàlia), l'Acadèmia de les Arts de Lodz (Polònia), i l' Acadèmia Sueca de Tèxtil – Universitat de Borås (Suècia), portarà a terme un projecte basat en la revaloració del patrimoni tèxtil europeu.

Createx vol donar importància al patrimoni tèxtil, entès com una font d'inspiració per a dissenyadors i indústries creatives. Per aconseguir-ho, el projecte consta de dues fases. La primera consisteix en la digitalització i catalogació de patrimoni tèxtil dels 5 socis, i la segona busca experimentar amb l'ús dels teixits digitalitzats i reinterpretar aquest patrimoni, amb l'objectiu de crear 15 col·leccions de moda inspirades amb el patrimoni digitalitzat dels 5 territoris. Aquestes col·leccions seran creades per 15 joves dissenyadors, que a més de dissenyar i produir-les, tindran l'oportunitat de realitzar una residencia creativa internacional.

Part del projecte consisteix en donar a conèixer el patrimoni tèxtil, i el proper dissabte 12 de gener la Torre de l'Amo acollirà una jornada sobre el patrimoni tèxtil, i el passat com a inspiració, oberta a tothom. La jornada comptarà amb la presència de tres experts: Míriam Prat, dissenyadora; Jordi Rafart, dissenyador; i Pau Fernàndez, expert en la història de la indumentària.

Des de l'ajuntament ja fa temps que es treballa per potenciar el patrimoni industrial, amb la reforma del passeig de Cal Metre, el festival Cal Metre Reviu, els Vermusic o la Fireta, un market de productors i dissenyadors de proximitat.

El projecte té un pressupost total de 330.000€, 198.000€ subvencionats per la Comissió Europea, i 132.000€ cofinançats pels 5 participants. L'Ajuntament de Gironella, disposa d'un pressupost de 40.000€, 24.000€ subvencionats per la comissió, i 16.000€ que s'assumeixen amb fons propis.



ANY EUROPEU DEL PATRIMONI CULTURAL



El 2018 és l'Any Europeu del Patrimoni Cultura, i la Comissió Europa vol encoratjar als europeus a descobrir i implicar-se amb el patrimoni cultural d'Europa, oferint un sentiment de pertinença a una Europa comuna, especialment entre els joves. El lema d'enguany és "el nostre patrimoni: on el passat troba el futur", i el projecte CREATEX n'és un exemple.