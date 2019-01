Puig-reig pressuposta una inversió de prop de 2,8 milions d'euros per al 2019

El govern de Puig-reig presenta avui, al ple ordinari del mes de gener, l'aprovació del pressupost per a aquest 2019, que inclou una inversió de gairebé 2,8 milions d'euros, la xifra més destacada del mandat gràcies a la realització d'alguns projectes que s'han estat treballant pràcticament des del primer any, com ha precisat a Regió7 Alba Santamaria, regidora d'Hisenda.

Santamaria posa èmfasi en la capacitat d'inversió de l'executiu gràcies a subvencions rebudes. Dels gairebé 2,8 milions d'euros que es preveuen, més de 2,3 milions provenen d'ajudes de la Generalitat i de la Diputació de Barcelona i únicament s'utilitzaran 450.000 euros de fons propis a partir del romanent de tresoreria.

El pressupost total que l'equip de Junts per Puig-reig presentarà aquest vespre –i que espera aprovar tenint en compte que governa amb majoria amb 6 regidors– ascendeix als 6.227.965,84 euros. La xifra és més elevada que els exercicis anteriors, ha concretat Santamaria, pel nombre més elevat d'inversions que s'hi han pogut incloure gràcies a la confirmació d'algunes subvencions que estaven pendents. Per exemple, en l'exercici del 2018 era del voltant dels 3,8 milions d'euros.

Del capítol d'inversions, la regidora de l'àrea econòmica ha subratllat les més importants, ja sigui per la quantitat econòmica, com per la rellevància que tenen per al dia a dia del municipi. «Algunes responen a l'adaptació de Puig-reig als nous temps, i d'altres tenen interès per a la conservació del patrimoni o per a l'impuls econòmic del poble», ha concretat Santamaria.

Un els àmbits amb més inversió és el de patrimoni, concretament, en dos dels espais monumentals més destacats de Puig-reig com són la Torre Nova de Cal Pons i el castell de Merola. Pel que fa a la recuperació de l'edifici de la colònia Pons, el govern disposa de dues subvencions, una del fons Feder, i l'altra (per confirmar) de l'1,5% Cultural, que sumen uns 650.000 euros. Al castell de Merola s'hi invertiran 200.000 euros, també subvencionats.

Un altre dels projectes és el de la modernització dels polígons del municipi amb una inversió de més de 120.000 euros entre subvencions i recursos municipals. En l'àmbit de l'eficiència energètica, cal destacar la renovació de l'enllumenat públic gràcies al crèdit de l'IDAE, concedit a interès zero, de 496.000 euros que també permetrà, a mitjà termini, un estalvi en la factura energètica de les arques municipals.

La renovació del col·lector d'aigües residuals serà la inversió més important quantitativament, amb més de 516.000 euros del pressupost. Una actuació d'urgència que ha rebut una subvenció de Diputació per posar fi a la fuita d'aigües sense tractar al Llobregat. La meitat del projecte es finançarà amb recursos propis.

Del capítol d'equipaments i d'obres al vial públic, Santamaria n'ha fet ressaltar dos de «molt importants». Per una banda, la reconversió de l'antiga biblioteca de la plaça Nova en una sala polivalent, tal com van escollir els veïns per mitjà d'un procés participatiu, amb una inversió de 233.000 euros finançats per la Diputació; i l'eliminació de les barreres arquitectòniques a l'eix comercial, amb una actuació valorada en 100.000 euros que també està subvencionada per l'ens supramunicipal. «S'adaptaran el carrer Llobregat i carrer Major per a persones amb mobilitat reduïda i s'instal·laran bandes reductores de velocitat», ha avançat Santamaria. Les obres han de començar en les properes setmanes.

La regidora ha conclòs que els pressupostos busquen «no hipotecar les arques municipals» i vetllar per les polítiques socials «que són el centre de les nostres accions». Per altra banda, ha reivindicat l'estabilitat pressupostària aconseguida en els darrers anys i ha anunciat que el nivell d'endeutament actual és del 15,38%, inferior al de l'any passat, quan s'acostava pràcticament el 20%. «És una molt bona xifra de la qual estem satisfets», ha dit.