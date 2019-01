Gironella amplia els usos dels espais industrials per atreure més activitat

L'Ajuntament de Gironella ha iniciat la modificació del Pla General d'Ordenació Urbana dels articles que fan referència a les condicions d'ús de les zones industrials del municipi, és a dir, dels polígons i les colònies. L'objectiu del consistori és permetre la realització d'activitats en aquests espais que no estiguin estrictament vinculades amb la producció ni la indústria amb l'objectiu de dinamitzar l'economia del municipi a partir de noves iniciatives que puguin instal·lar-se. Després de la primera aprovació, en el ple ordinari de dilluns per unanimitat, la modificació ha de validar-la la Generalitat un cop hagi passat el període d'exposició pública.

L'alcalde de Gironella, David Font, ha explicat a Regió7 que l'actual Pla General d'Ordenació Urbana de Gironella determina que les naus dels polígons i de les colònies industrials del municipi únicament poden acollir activitats de producció i industrials i no poden destinar-se a d'altres activitats, ja siguin esportives, culturals, comercials o d'altres tipus, excepte que siguin activitats dirigides únicament als treballadors d'aquestes indústries. Davant d'aquesta limitació i pel fet de ser un «tràmit relativament senzill», segons Font, el govern de Gironella ha apostat per modificar aquesta ordenació per permetre que als espais industrials del municipi puguin desenvolupar-s'hi d'altres activitats, «sempre respectant la resta de normativa, que continuarà vigent i que no s'alterarà amb aquesta modificació d'usos», ha destacat.

«Per exemple, ara, si en una nau d'una de les colònies de Gironella s'hi volia instal·lar un estudi d'arquitectura, la normativa no ho permetia, perquè no era cap activitat productiva ni industrial», ha exemplificat Font. Amb aquesta modificació, les naus buides o les que es puguin construir podran destinar-se a tot tipus d'activitats que permetin la dinamització econòmica del municipi. El canvi de normativa tindrà efecte als polígons de Cal Ginyola, de Cal Rafalet i del Camp dels Pals, així com també a les colònies de Viladomiu Nou, Viladomiu Vell, Cal Bassacs i Cal Metre.

Tal com ha fet ressaltar Font, «la normativa era contraproduent i molt cenyida a l'antic funcionament de les colònies, per això hem intentat adaptar-la a l'actualitat». En aquest sentit, ha destacat que el Pla Director Urbanístic de les Colònies que va aprovar-se el 2017 ja recollia que calia ampliar els usos d'aquests espais buits per donar un nou impuls a les antigues colònies tèxtils del Llobregat. Per altra banda, s'han adonat de la problemàtica perquè hi ha particulars que s'han interessat per desenvolupar noves activitats als espais industrials que fins ara no han pogut desenvolupar per aquesta normativa.