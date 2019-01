Un incident en el sistema de seguretat provoca una inundació al Teatre Municipal de Berga

El Teatre Municipal de Berga ha patit aquest dimecres una inundació per culpa d'un incident en el sistema de seguretat, segons ha confirmat Francesc Ribera "Titot", regidor de l'Ajuntament de Berga.

El sistema de seguretat de l'edifici deixa anar una cortina d'aigua quan detecta fum o una temperatura massa elevada. Aquesta matinada el sistema ha saltat per causes que s'estan investigant i l'aigua ha inundat la part de sota l'escenari i també una zona menor de la platea.

Segons ha explicat Ribera, el principal problema és que s'ha mullat el teló de l'escenari i l'equip electrònic del teatre. L'Ajuntament està a l'espera de la valoració de danys per part dels Bombers. De moment, ja ha iniciat les tasques de reparació per poder normalitzar la situació el més aviat possible. El primer i principal objectiu és assecar totalment el teló amb bombes de calor i engengant la calefacció.

Aquest dijous se sabrà amb més precisió si el problema ha estat resolt i es podrà posar una data per tornar a obrir el teatre, ja que ha d'estat tot sec per garantir la seguretat d'actors i públic. Depenent de l'evolució es decidirà si diumenge es pot realitzar l'actuació dels Pastorets.

L'aigua que ha entrat a l'edifici s'ha filtrat per les parets i ha sortit a l'exterior per la zona del carrer de les Estaselles i per la Ronda Moreta. La Policia Local de Berga ha tallat la part final d'aquest carrer per precaució, ja que l'aigua ha deixat xopa la vorera i la calçada.