Berga celebra el primer any de música diària demanant la llibertat dels presos

Fa un any que un grup composat per una trentena de músics berguedans (el nombre varia perquè no sempre són els mateixos ni el mateix nombre) interpreten El Cant dels Ocells, cada dia, a les 7 de la tarda, a Berga, per reclamar la llibertat dels presos independentistes. Aquesta tarda de dijous un centenar de persones s'han aplegat a la plaça de Sant Pere desafiant el fred viu per celebrar el primer aniversari d'aquesta efemèride.

L'acordionista Pere Vancell ha recordat que va ser el 10 d gener del 2017 quan va començar a tocar El Cants dels Ocells a Berga, cada dia. Primer a la plaça de Sant Joan perquè a la de Sant Pere hi havia una gran grua per les obres que es feien a l'edifici consistorial. I quan es va retirar aquesta estructura ja s'ha fet sempre més en aquest espai. Vancell ha aprofitat l'ocasió per reclamar unitat als dirigents polítics per fer efectiva la República.

Aquest dijous s'han llegit les cartes enviades expressament des de la presó per Carme Forcadell, que fou presidenta del Parlament i Jordi Cuixart, president d'Ommium. "Només us puc dir gràcies, moltíssimes gràcies perquè sé que treballeu sense defallir per Catalunya i per la llibertat" deia la missiva de Forcadell que s'ha llegit a la plaça berguedana. "Sempre he defensat al llibertat d'expressió, sempre he defensat la sobirania del Parlament.. Mai no he acceptat la censura. Mai no he acceptat que ens diguin de que podem parlar o no podem debatre. Mai no permès que decideixin per nosaltres". Carme Forcadell afirma al seu escrit que "el nostre judici serà la prova que demostrarà les injustícies dels tribunals espanyols i cadascuna d'aquestes injustícies reforçarà la nostra causa que és la causa de la llibertat i de la democràcia".

Per la seva banda, Jordi Cuixart ha enviat "una abraçada immensa i gràcies infinites per i un any de compromís i dignitat insubornable". Cuixart que ha escrit la carta des de la presó de Lledonres (Bages) ha dit que "la vostra música ens dona uan fortalesa immensa per transformar la repressió i afrontar el judici de la democràcia".

El coordinador d'aquesta activitat Rafael Martínez ha explicat a Regió7 que la proposta continuarà endavant amb la participació de diferenst grups de músics. "Fins que els presos no surtin en llibertat continuarem".

En la trobada d'avui s'ha cantat interpretat El Cants dels Ocells, L'Estaca i Els Segadors. En acabat s'ha repartit berenar per agrair la participació altruista i constant dels músics i del públic.