Berga s'acomiada de Florenci Torrents, interventor municipal durant 9 legislatures que es jubila

L'interventor municipal de l'Ajuntament de Berga Florenci Torrents Gonfaus ha assistit aquest dijous al seu darrer ple ja que es jubila. Torrents ocupa aquest lloc des de fa 9 legislatures tal i com ell mateix ha dit en la intervenció que ha fet al final de la sessió.

Tant Oriol Camps, l'alcalde accidental com Francesc Ribera, regidor de Planificació Pressupostària han agraït la feina de l'interventor. Ribera ha ressaltat "el nivell professional i humà" així com també "les facilitats i la paciència". Així mateix ha elogiat els coneixements de Torrents i ha dit que "es jubila perquè vostè vol, si fos per nosaltres podria continuar".

El seu company de taula a la sala de plens, el secretari Antoni Pérez també ha destacat els coneixements de l'interventor a qui els regidors i l'auditori de la sala han aplaudit com a mostra d'agraiment. Florenci Torrents s'ha acomiadant dient que "si no he fet més no és perquè no hagi volgut sinó perquè no n'he sabut més".