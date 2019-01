David Font aposta per permetre la tramitació dels Pressupostos al Congrés

L'alcalde de Gironella i membre de la Direcció Executiva del PDeCAT, David Font, ha apostat per permetre la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat (PGE) en la seva fase d'admissió al Congrés dels Diputats i ha rebutjat bloquejar-los d'entrada: "És noquejar d'un principi al Govern espanyol. Una opció vàlida, però per a mi no encertada".

"Sense moure'ns del 'no', la major demostració de la incapacitat d'un govern d'arribar a acords, consensos o majories és quan avança la tramitació d'un projecte de llei", ha apuntat el també director de l'Agència Catalana de Turisme en un article publicat al digital 'el Món' i recollit per Europa Press.

Per al dirigent, cal decidir "en quin moment" es materialitza la negativa del PDeCAT a donar suport als comptes de l'Estat per 2019 mentre els líders sobiranistes investigats continuïn a la presó, i suggereix fer-ho una vegada que els PGE ja s'estiguin tramitant.

"Fer-ho és també donar temps per parlar dels 21 punts d'acord posats sobre la taula" pel president de la Generalitat, Quim Torra, en la seva trobada amb el cap de l'Executiu central, Pedro Sánchez, a Barcelona.

Font defensa aquesta opció pensant no només en els "companys presos polítics i exiliats, sinó també en un horitzó de més mig i llarg termini" que situï a l'PDeCAT com el partit útil de la societat catalana, sosté.

Alcalde des de 2011, Font va ser el coordinador de l'Assemblea del PDeCAT de juliol, de la qual va sortir nomenat membre de la Direcció Executiva, formada per 27 dirigents i liderada pel president del partit, David Bonvehí.