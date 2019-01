La Farsa suspèn la representació dels Pastorets per la inundació del Teatre Municipal de Berga

L'Agrupació Teatral La Farsa havia de fer la darrera representació dels Pastorets aquest diumenge 13 de febrer. L'entitat teatral ha anunciat aquest dijous que suspèn aquesta darrera representació a causa de la inundació que va tenir lloc al Teatre Municipal de Berga dimecres.

En un comunicat la Farsa informa que « com a conseqüència de la inundació que ha patit el Teatre Municipal de Berga, la funció de 'Els Pastorets de Berga' prevista pel dia 13 de gener queda suspesa». Hi han afegit que «properament, els imports de les entrades comprades per internet seran retornats. Agraïm el suport i comprensió de tothom davant d'aquesta adversitat».

Bon balanç dels Pastorets

Malgrat la suspensió de la darrera representació dels Pastorets, l'Agrupació teatral la Farsa «valora molt positivament la temporada de Pastorets 2018/2019 i tornarà a l'escenari del Teatre Municipal de Berga el dissabte 27 d'abril de 2019 amb una nova funció 'El diari d'Anna Frank', que també serà representada al Teatre Conservatori de Manresa el diumenge dia 5 de maig. A més a més, amb la vista posada al mes de juny, les properes setmanes s'iniciaran els assajos d'un parell d'espectacles més».