El Govern diu que iniciarà l'ampliació de la C-16 de Berga a Bagà el 2020

2020. Aquest és la data que s'ha fixat Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat (TES) del Govern català, per iniciar les obres per desdoblar la C-16 entre Berga i Cercs i construir el tercer carril reversible fins a Bagà. Una actuació que l'executiu ha pressupostat en 178 milions d'euros, que actualment es troba en fase d'exposició pública i que es licitarà aquest any, segons Calvet. La previsió és que els treballs s'allarguin almenys durant 18 mesos. Així, si es compleixen les previsions del conseller Calvet i els treballs comencen dins del 2020 com a molt aviat s'haurien enllestit l'any 2022.

El conseller de Territori i Sostenibilitat va ser, ahir, a la seu del Consell Comarcal del Berguedà a Berga per presentar als alcaldes i representants del teixits social berguedà aquest projecte que va sortir a exposició pública a final de l'any passat (vegeu Regió7 del 6 de desembre del 2018). El termini d'exposició pública per als particulars finalitzarà aquest mes i per a les administracions a final de febrer.

El conseller va explicar que aquesta obra millorarà la seguretat del trànsit i ajudarà a «gestionar la mobilitat» d'una via que en dies punta registra una Intensitat Mitjana de Vehicles (IMD) de 20.000 cotxes, mentre que els dies laborals aquesta freqüència es redueix a la meitat. Calvet va indicar que l'opció del desdoblament combinada amb el tercer carril reversible és «un projecte que satisfà les necessitats del territori i és viable econòmicament» i sostenible mediambientalment. El conseller va dir que aquest projecte «millorarà la capacitat i la seguretat» de la C-16.

El tercer carril reversible, la bar-rera mòbil, és un sistema innovador i pioner a l'Estat espanyol. «Es tracta d'una barrera que separa els carrils de circulació en funció de les necessitats del trànsit mitjançant una màquina de transferència. La màquina agafa la barrera i la trasllada mentre va circulant a uns 15-20 quilòmetres per hora».

El projecte es divideix en quatre trams. Entre el sud de Berga i el pantà de la Baells (Cercs), un tram de 6 quilòmetres que «travessa una zona d'orogra?a difícil, però no es troba encaixat en la vall» i, per tant, segons el projecte, «el desdoblament és viable tècnicament i mediambientalment». En aquest cas, l'existència de dos túnels d'uns 450 metres de longitud cadascun, afegeix, «fa aconsellable l'opció de duplicar la car-retera, a partir de la plataforma existent, per assolir quatre carrils de circulació, amb una mitjana ?xa de separació».

Pel que fa al tram següent, d'uns 7,5 quilòmetres des de Cercs ?ns a l'enllaç de Malanyeu, el Govern proposa «construir un carril addicional a la carretera per implantar una secció d'un tercer carril» que «seria reversible, de manera que funcionarà en un sentit o en un altre segons les necessitats. Per separar els dos sentits de la circulació, «s'ha optat per la implantació d'una barrera mòbil». A continuació hi ha un tram intermedi d'1,5 quilòmetres de llargada en el qual « es desdoblaria la carretera per generar una zona d'avançaments en tots dos sentits de la circulació». Finalment, al tram restant, de 6 quilòmetres ?ns a Bagà, és previst que s'hi implantaria el tercer carril amb barrera mòbil.



Adaptar els túnels

Segons el projecte de l'ampliació, l'obra comportarà la construcció de dos nous túnels al tram de la carretera que es desdoblarà i l'ampliació dels tres túnels existents al llarg del traçat on es construirà el tercer carril addicional. En concret, es construirà un nou túnel com a duplicació del túnel de Berga, de 448 metres de longitud, i un altre com a duplicació del de Cercs, de 461 metres. Així mateix, s'eixamplaran els túnels de la Nou (185 metres de longitud), el del castell de Guardiola (141 metres) i el paral·lel al nucli urbà de Guardiola del Berguedà (368 metres).

Aquesta actuació abasta un total de 16 enllaços, que seran tots a diferent nivell fet que suposarà una important millora en la seguretat segons ha indicat el conseller Calvet. D'aquests, 8 corresponen a encreuaments que ara són a nivell i es transformen en enllaços a diferent nivell per adaptar-se a la nova con?guració de la carretera. La resta d'accessos es remodelen tots.