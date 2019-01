L'avaria d'una vàlvula del sistema antiincendis va provocar la inundació del teatre de Berga

El Teatre Municipal de Berga es va inundar ahir a causa d'una l'avaria mecànica d'una vàlvula del sistema antiincendis de l'equipament, segons van explicar fonts de l'empresa Extintors Molera, encarregada del manteniment dels equips contra incendis del teatre. Tal com va confirmar ahir el regidor Francesc Ribera, el sistema de seguretat havia estat revisat abans de festes per garantir-ne el seu bon funcionament en l'inici de la temporada de Pastorets que l'Agrupació Teatral La Farsa hi representa cada Nadal.

L'avís el van donar ahir, pels volts de 2/4 de 10 del matí, tècnics municipals en veure que sortia aigua cap a la via pública provinent de la paret del teatre pel cantó del passeig de les Estaselles. El cap de torn dels bombers de Berga, Lluís Fernández, va detallar que un cop a l'equipament es van adonar que la cortina d'aigua del sistema antiincendis -instal·lada al sostre- s'havia activat per motius que es desconeixien i havia provocat la inundació de la part inferior de l'escenari i també havia afectat una part de la platea. Per extreure l'aigua, una dotació de bombers i personal de la brigada municipal van fer servir una motobomba que va permetre retirar al voltant de 3.000 litres d'aigua.

El regidor del consistori berguedà Francesc Ribera va explicar que el sistema de seguretat contra incendis del teatre activa una cortina d'aigua quan els sensors detecten fum o una temperatura massa elevada. Ahir al matí, els bombers desconeixien les causes de l'activació del sistema, perquè no s'havia registrat cap alarma d'incendi ni cap falsa alarma, però a la tarda fonts de l'empresa de manteniment van explicar a Regió7 que el motiu havia estat una avaria mecànica en una de les vàlvules. «Una de les vàlvules ha fallat i ha fet que s'activés la cortina d'aigua. El que ha passat es podria comparar amb una fuita d'una canonada, salvant les distàncies», va explicar un dels responsables de l'empresa a aquest diari. «Hem de fer una revisió més a fons per concretar exactament quina és l'avaria», va afegir.

L'aigua que va caure des de la zona del teló, que separa la platea de l'escenari, va afectar la zona inferior d'aquest i també, en menor mesura, el tram del pati de butaques de la platea més a tocar de l'escenari. L'aigua també va causar desperfectes al sistema elèctric de l'equipament i va deixar xop el teló. Per a Ribera, un dels principals objectius era assecar totalment el teló amb bombes de calor i engegant la calefacció. «El teló és de vellut i volem evitar que pugui desprendre's pel pes que ha agafat amb l'aigua», va concretar.

L'Ajuntament espera disposar de l'informe que valori els danys que ha provocat l'aigua i saber quines són les actuacions que cal emprendre per tornar a posar a punt la sala. Ribera desconeixia ahir quin era el grau d'afectació, i tot i que va anunciar que ja es treballava per normalitzar la situació al més aviat possible i recuperar l'activitat al teatre com abans millor, no va poder garantir cap termini. «Un cop tot estigui sec i es garanteixi la seguretat dels actors i del públic, podrem decidir-ho», va avançar. El regidor va deixar clar que caldrà un informe tècnic que acrediti que no hi ha cap tipus de perill per obrir el teatre de nou i va recordar que les normatives són «molt exigents» pel que fa a equipaments escènics de grans dimensions, com és el teatre municipal, amb un aforament de més de 700 localitats entre la platea i l'amfiteatre.



Els Pastorets, en suspens

Els membres de La Farsa s'havien de reunir anit per decidir si suspenien la darrera funció dels Pastorets d'aquesta temporada, programada per a diumenge, o s'esperaven a saber quina seria la situació de l'equipament a partir d'avui, dijous.

L'aigua que va inundar l'edifici, situat a la cantonada de la Ronda de Queralt i el passeig de les Estaselles, també es va filtrar per les parets que comuniquen amb l'exterior, al passeig de les Estaselles i a la Ronda de Queralt. La Policia Local de Berga va tallar al trànsit de vehicles en aquest carrer i també va precintar un tram del passeig de les Estaselles –just darrere el teatre– per garantir la seguretat dels vianants.