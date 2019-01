Ratxes de vent de fins a 135 km/h al santuari de Queralt i paisatge emblanquinat per la neu al Pirineu de Lleida

La neu, el vent i el fred s'han fet notar ja aquest dijous a l'espera d'un descens de les temperatures fins a registres extrems durant la nit. Així, el Pirineu de Lleida ha quedat emblanquinat i el vent ha deixat ratxes de més de 100 km/h en diferents punts; la més alta, al Berguedà, al santuari de Queralt: 135,7 km/h.



En forces zones del Pirineu, la nevada ha estat lleu, amb entre 5 i 10 centímetres, però el vent ha bufat fort i ha complicat la visibilitat i la circulació. Per accedir al port de la Bonaigua, per exemple, és obligatori circular amb cadenes. En canvi, en les zones més altres, s'han registrat fins a 20 centímetres de neu i els termòmetres s'han desplomat. Així, s'ha arribat als -15,4 graus a la Tossa d'Alp (2.500 metres) i als -14,3 a Certascan (2.300 metres). A la Bonaigua s'han registrat -11,5 graus, mentre que a Vielha el termomètre s'ha situat en -1,6. A Puigcerdà el mercuri s'ha aguantat en positiu, amb 0,3 graus.



Pel que fa als registres de neu, s'han acumulat 21 centímetres a Certascan (Pallars Sobirà), 9 a Malniu (Cerdanya), 5 a Vielha (Val d'Aran), 5 a Ulldeter (Ripollès) i 2 a Tavascan (Pallars Sobirà)





Desactivada l'alerta per vent

Santuari de Queralt: 135,7 km/h

Boí: 120.2 km/h

Pantà de Darnius – Boadella: 108 km/h

Port del Comte: 103.7 km/h

La Tossa d'Alp: 100.1 km/h

El vent de component N bufa amb ratxes molt fortes a cotes altes i mitges del Pirineu oriental. Al seu pas pel Cadí s'accelera a sotavent. A l'EMA del Santuari de Queralt la darrera ratxa ha estat de 135,7 km/h https://t.co/DEsYLCEA3a #meteocat pic.twitter.com/1wtie4fmKW — Meteocat (@meteocat) 10 de enero de 2019

Un cop passat el punt àlgid del temporal, Protecció Civil de la Generalitat ha desactivat l'Alerta del Pla Especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT). El pla, però, queda en fase de Prealerta per les previsions del SMC que el fort vent es pugui mantenir encara al Pirineu Occidental fins demà a primera hora de la tarda.El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que s'han enregistrat ratxes superiors als 100 km/h a:En aquest episodi de ventades, el telèfon d'emergències CAT112 ha rebut des de l'activació del Pla VENTCAT ahir a la nit fins avui a les 18 hores un total de 44 avisos. Les trucades s'han fet des del Gironès 18; Baix Empordà 7; Garrotxa 4; Osona 3; Selva 2; Ripollès 2; Vallès Occidental 2; Alt Empordà 2; Pallars Sobirà 1; i Vallès Oriental 1. Per municipis, les trucades s'han fet des de Sant Joan de Mollet 15; Olot 4; Vic 2; Sant Martí Vell 2; Ripoll 1; Palafrugell 1; Viladecans 1; Tossa de Mar 1; Vilopriu 1; i Terrassa 1.