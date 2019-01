Berga celebra l'aniversaride música diària demanant la llibertat dels presos

Fa un any que un grup format per una trentena de músics berguedans interpreten El cant dels ocells, cada dia, a les 7 de la tarda, a Berga, per reclamar la llibertat dels presos independentistes. Ahir un centenar de persones es van aplegar a la plaça de Sant Pere per celebrar el primer aniversari de l'efemèride. L'acordionista Pere Vancell va recordar que va ser el 10 d gener del 2017 quan va començar a tocar El cant dels ocells a Berga, cada dia.

Ahir, es van llegir les cartes enviades expressament des de la presó per Carme Forcadell i Jordi Cuixart. «Només us puc dir gràcies, moltíssimes gràcies perquè sé que treballeu sense defallir per Catalunya i per la llibertat», deia la missiva de Forcadell, que també afirma que «el nostre judici serà la prova que demostrarà les injustícies dels tribunals espa-nyols i cadascuna d'aquestes injustícies reforçarà la nostra causa». Cuixart va enviar «una abraçada immensa i gràcies infinites» per un any de compromís i dignitat insubornable». El coordinador de l'activitat, Rafael Martínez, va explicar a Regió7 que la proposta es mantindrà «fins que els presos surtin en llibertat».