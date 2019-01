Els embassaments de les conques internes es mantenen estables a més del 89% de la seva capacitat

Els embassaments de les conques internes es mantenen estables durant la primera meitat de l'hivern. Les reserves estan a més del 89% de la seva capacitat, amb un total de 619 hectòmetres cúbics. Segons l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), des de finals de novembre fins ara els volums s'estan mantenint sense gaires variacions per les pluges registrades entre octubre i novembre i també pel descens de consums típic d'aquesta estació. Amb l'aigua disponible actualment es garanteixen les reserves per a un període superior a un any. Per aquestes mateixes dates del 2018 la situació era totalment contrària, amb les reserves al 44% i 308 hectòmetres cúbics emmagatzemats.

El sistema Ter Llobregat està a prop del 90% de la seva capacitat, amb 550 hectòmetres. Les reserves de la conca del Llobregat (la Baells, la Llosa del Cavall i Sant Ponç) estan per sobre del 95%, mentre que les del Ter (Sau i Susqueda) estan entre el 83 i el 90%, respectivament. Fa un any el sistema estava al 46%.

Pel que fa als embassaments de Darnius (Alt Empordà), Siurana (Priorat) i Riudecanyes (Baix Camp), aquests també s'han mantingut estables i amb volums alts. Darnius Boadella està a més del 90% amb més de 55 hectòmetres cúbics, quan el 2018 estava al 37%. Siurana emmagatzema més de 6 hectòmetres i està a més del 50%, mentre que fa un any estava al 12%. Riudecanyes està a prop del 89, amb 4,7 hectòmetres cúbics, un percentatge molt superior al 18% del 2018.

L'embassament de Foix està al màxim de la seva capacitat, amb 3,8 hectòmetres cúbics. L'any passat arribava al 92%.