L'Ajuntament estudia la proposta d'enllaç de Berga centre i en parla amb diferents agents socials

L'equip de govern de la CUP de Berga està estudiant el projecte d'ampliació de l'autovia C-16 per determinar si hi presentaran al·legacions especialment en l'enllaç amb Berga centre. L'alcalde accidental, Oriol Camps, ha explicat a aquest diari que «ho estem valorant». Ha afegit que «també estem parlant amb diferents agents» socials.

El projecte redactat pels tècnics preveu que l'enllaç de Berga centre es faci agafant cota, s'elevi pel vessant de la serra de Casampons i amb una nova rotonda a tocar de l'abandonat edifici del CAT, davant de l'institut Guillem de Berguedà. De manera que la C-16 quedaria per sota d'aquest accés.

Per la seva banda, Josep Fígols, president de l'ACEB, ha declarat que «els accessos a Berga centre es podrien millorar». Fígols ha posat de manifest que «els accessos a Berga són molt importants perquè condicionaran la zona en els propers 30 o 40 anys».

D'altra banda, un ajuntament que ja ha anunciat que hi presentarà al·legacions és el de Cercs. El seu alcalde, Jesús Calderer, ha valorat «positivament» el projecte presentat per la Generalitat. «El veiem bé per resoldre el tema de les cues a la C-16, però, sobretot i especialment, per millorar la seguretat». En aquest sentit ha dit que estan especialment satisfets amb les propostes d'enllaços perquè «era un tema que ens feia patir». Tot i així hi presentaran al·legacions per l'enllaç de la Rodonella, «perquè creiem que es pot millorar», entre altres aportacions que faran.