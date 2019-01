Un berguedà guanya 5 milions de dòlars en un concurs de pòquer a escala mundial

«El que més il·lusió em fa és que el meu fill hagi pogut fer realitat el seu somni». Així ho afirmava, ahir a la tarda, Alícia de la Fuente, l'orgullosa mare de Ramon Colillas, el jove de Puig-reig que ha saltat a l'Olimp del pòquer en imposar-se al PokerStars Players Championship, un dels tornejos de pòquer més prestigiosos del món, que s'ha disputat a les Bahames del 6 al 10 de gener. Colillas ha guanyat un premi de 5,1 milions de dòlars, una xifra espectacular que és el premi més gran que ha aconseguit mai un jugador de pòquer estatal en tota la història.

La nit de dijous a divendres (hora d'aquí) el jove berguedà de 30 anys va guanyar el Pokerstars Players Championship (PSPC), celebrat a l'Atlantis Resort de les Bahames, i es va embutxacar exactament 5,1 milions de dòlars (uns quatre milions i mig d'euros) després de superar els 1.039 jugadors participants. Colillas, de 30 anys i fill de de Puig-reig, va estudiar INEFC i exercia com a preparador físic fins que va decidir dedicar-se professionalment al món del pòquer on-line.

El jugador berguedà, conegut en el món del pòquer com a Mr. Boxes, va fer un torneig espectacular, sempre situat en les posicions més altes. A la taula final de vuit participants hi va entrar com a cinquè en fitxes. El seu rendiment va anar sempre en tendència ascendent i a la gran final es va trobar el jugador francès Julian Martini. Tot i començar amb la meitat de fitxes, Colillas va arrasar i va guanyar-lo amb una autoritat gairebé insultant.

Amb la tranquil·litat per bandera, el de Puig-reig es va proclamar vencedor i ha inscrit el seu nom amb lletres d'or en la història d'aquest joc: «Molts jugadors diuen que aquest és el torneig més important de la història. Estic molt emocionat i amb ganes de celebrar-ho amb els meus», va assegurar el berguedà en finalitzar la partida final del campionat.

El triomf de Ramon Colillas ha estat una gran alegria per a la seva família i per als amics. «Avui és un bon dia per mi, per nosaltres» deia, ahir, la seva mare Alícia de la Fuente que fa 35 anys que regenta la Llibreria Vella.



Moltes felicitacions

El pare del jugador, Ramon, és soldador. «Saps quanta gent m'ha retirat?», preguntava retòricament a una clienta, darrere el taulell de la seva llibreria. «Aquest matí quan he vingut ja hi havia gent que s'esperaven a l'entrada per felicitar-me i tot seguit em demanen per què havia obert!», somreia. «Aquí s'ha de treballar normal, com sempre». De la Fuente assegurava que aquest premi és important perquè suposa una recompensa extraordinària per a la trajectòria d'esforç i perseverança en el món del pòquer del seu fill, que es dedica professionalment a jugar-hi on-line des de fa uns quatre anys. «En Ramon és un noi molt reservat i constant. Ell fa la seva jornada laboral davant l'ordinador estudiant jugades de pòquer, l'estratègia. No és ni ludòpata, ni li agrada beure, ni fumar, ni anar amb dones. Aquesta és la imatge que encara té algú quan li parlen del pòquer, com si fos un saló de l'oest». La mare pensa que el premi «no li canviarà la vida, seguirà fent el mateix d'abans, potser es podrà permetre algun caprici, però res més».



Alegria entre amics i familiars

Un dels amics del Ramon, Adrià Luque, entra a la Llibreria Vella, que ahir va esdevenir un punt de trobada. Amb un somriure d'orella a orella diu a la mare: «Mai havia sentit una cosa com quan el Ramon va guanyar: se'm va posar la pell de gallina!», explica. Luque deia que està content pel seu amic des de l'escola «per la il·lusió que li feia a ell».

El germà del Ramon, en Jordi, de 24 anys, explicava a aquest diari que «encara no m'ho crec!. Molta gent ens felicita i ens truca». En Jordi assegurava que el seu germà, «si es proposa alguna cosa, ha d'aconseguir-la tant sí com no».

Ramon Colillas s'ha convertit en els darrers anys en un referent de les taules de pòquer estatals. Es va proclamar guanyador del Campionat d'Espanya de Pòquer 2018 i també del Campionat Nacional de Pòquer 2018, els dos trofeus més prestigiosos de l'Estat. Mai abans ningú havia aconseguit aquest doblet. Gràcies a la victòria a la classificació general del CEP, el berguedà va aconseguir el Platinum Pass a les Bahames, és a dir, la inscripció pagada (costa 25.000 dòlars) per participar en el torneig més que li paguessin el viatge i l'allotjament. Al juliol té previst participar en un torneig a Las Vegas.