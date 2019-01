Les colònies tèxtils berguedanes podrien acollir un 'hub' del tèxtil

La revitalització de les colònies i la potenciació del patrimoni industrial són un dels principals cavalls de batalla de l'Ajuntament de Gironella. Ara, el consistori es planteja impulsar un laboratori tèxtil a l'estil hub en alguna de les colònies, on emprenedors puguin treballar conjuntament i intercanviar idees. Això és el que va explicar ahir el regidor de Patrimoni a l'Ajuntament, Lluís Vall, en la conferència «Patrimoni tèxtil. El passat, una font d'inspiració», que es va realitzar a la Torre de l'Amo de Viladomiu Nou: «Ja que volem omplir les colònies, per què no fer-ho amb joves dissenyadors?», va dir. La presentació va servir com a «espai de cultiu» per palpar la necessitat del projecte i per donar a conèixer el patrimoni tèxtil.

En la xerrada hi va participar l'expert en història de la indumentària Pau Fernàndez, que va fer una retrospectiva del sector, com es vestia la gent del territori en el passat i com han afectat els canvis culturals a la manera de vestir. També en van formar part dos dissenyadors berguedans, Jordi Rafart i Míriam Prat, que van explicar el seu punt de vista, com viuen en aquest sector i com veuen que en un futur es puguin generar aquests espais de treball i innovació al berguedà. Per a ells, això pot ser la llavor per generar bones idees creatives. «Diuen que és la primera vegada que algú els qüestiona això, mai s'havien sentit interpel·lats i tot ho havien fet en solitari, però, replantejant el futur de les colònies, en alguna d'aquestes hi podem posar aquest hub on s'hi pugui acollir gent de la comarca i de fora», explica.

La xerrada es va fer en el marc del projecte europeu, al qual s'ha acollit el consistori, anomenat Createx, dins el programa Europa Creativa de l'Agencia de Cultura de la Comissió Europea, que vol donar importància al patrimoni tèxtil, entès com una font d'inspiració per a dissenyadors i indústries creatives. Es basa en la revaloració d'aquest patrimoni tèxtil, i es fa juntament amb quatre socis europeus més, l'Ajuntament de Santo Tirso (Portugal), el Museu del Tèxtil de Prato (Itàlia), l'Acadèmia de les Arts de Lodz (Polònia), i l'Acadèmia Sueca de Tèxtil-Universitat de Borås (Suècia).

«Fins ara s'han fet propostes per les colònies en arquitectura i nous usos, però no hem tocat el patrimoni tèxtil», argumenta Vall. El regidor diu que el projecte serveix per potenciar «treballs en xarxa i per conèixer gent», i si desemboca en un hub del tèxtil pot generar «nova activitat pel patrimoni tèxtil». Createx consta de dues fases, una primera de digitalització i catalogació de patrimoni tèxtil dels cinc socis, i la segona busca experimentar amb l'ús dels teixits digitalitzats i reinterpretar aquest patrimoni, amb l'objectiu de crear quinze col·leccions de moda inspirades amb el patrimoni digitalitzat dels cinc territoris. Aquestes col·leccions seran creades per 15 joves dissenyadors, que, a més de dissenyar i produir-les, tindran l'oportunitat de realitzar una residència creativa internacional.

Concretament, aquesta setmana entrant visitaran la comarca els participants d'altres països, per així poder conèixer el patrimoni berguedà. Se'ls ofereix un mentoratge a càrrec de les tres persones que han participat en la ponència, «perquè puguin conèixer el territori i l'espai, i hi hagi una mica de seguiment», explica el regidor. La tercera jornada serà la presentació pública de les col·leccions dels dissenyadors. «Aviat sortiran les bases per poder ser un dels tres seleccionats per poder anar a un altre país i fer aquestes col·lacions», assegura Vall.

El projecte té un pressupost total de 330.000 euros, 198.000 subvencionats per la Comissió Europea i 132.000 cofinançats pels cinc participants. L'Ajuntament disposa d'un pressupost de 40.000 euros, 24.000 subvencionats per la comissió i 16.000 que s'assumeixen amb fons propis.