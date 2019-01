Noves goteres a la Casa de la Patum provoquen ara problemes d'humitat

L'Ajuntament de Berga ha hagut d'instal·lar dos deshumidificadors a la Casa de la Patum, pel valor total de prop de 5.000 euros, per pal·liar un problema d'humitat causat especialment per nous episodis de les endèmiques goteres que afecten l'edifici des de fa uns anys. La instal·lació d'aquests aparells ha comportat la disminució de l'humitat, que era del 60% el dia que s'hi van insta·lar i que ha passat al 42-46 % avui dia. Segons el consistori, la humitat no ha d'haver afectat de forma irreversible els elements de la festa.

El cap de setmana del 8 i 9 de desembre els nivells d'humitat es van desestabilitzar, amb un augment preocupant. La restauradora de la Patum, Gemma Rodríguez, ho atribueix a un «cúmul de circumstàncies», entre les quals les goteres, que han significat més humitat i condicions inadequades. El deshumidificador inicial no va poder absorbir la humitat de les filtracions.

El 18 de desembre va quedar instal·lat un deshumidificador en aquesta sala, i el 2 de gener un altre a la sala de la modista. També es preveu posar en funcionament un calefactor, per augmentar la temperatura entre els 18 i 20 graus, seguint les recomanacions de la restauradora. «Ara l'humidificador i les fonts de calor han d'actuar», diu Rodríguez. Segons la regidora de Patum, Mònica Garcia, «que els vestits i les comparses estiguin humits no els afavoreix», però assegura que la irregularitat «no ha afectat de manera irreversible». «És un edifici malalt i cada cop ens dona més símptomes que és vell i mal mantingut», diu la restauradora.

Ara, la restauradora conservadora està elaborant un informe per determinar diversos aspectes sobre l'estat de la Casa de la Patum, que es podria presentar al plenari municipal de febrer. Aquest ha de reflectir l'estat actual de la comparseria, les actuacions fetes, millores i mancances, des del 2015 fins al 2019, i quines intervencions caldria fer a curt i a mitjà termini per afrontar les mancances que hi ha actualment. Garcia reconeix que un informe desfavorable sobre la ubicació de la Casa de la Patum no comportaria un nou emplaçament. «Segurament la ubicació no és la millor, però la realitat és que no en tenim cap altra de millor i el que hem de fer és anar fent millores en la ubicació actual», argumenta. L'informe també ha de valorar, entre altres coses, l'impacte que ha tingut l'augment d'humitat.

La regidora de Patum justifica que en el ple de desembre va quedar qüestionat, per part del PDeCAT, el compromís del govern local amb la conservació d'aquest patrimoni de la festa: «Per això vam demanar l'informe, perquè quedi una informació clara i saber quins projectes s'hi han de fer».



Els nous vestits dels gegants

El patronat també va decidir que l'inici del concurs de projectes per fer els nous vestits dels gegants seria un cop finalitzada la Patum 2019, coincidint amb el nou mandat municipal, i tenir-los enllestits per la festa del 2020. L'equip de govern volia iniciar el projecte «com més aviat millor», però el patronat ha decidit «esperar el nou equip de govern, ja que té desconfiances i por en el relleu d'aquest projecte, per si el nou govern no hi estigués compromès i ho deixés a mitges», explica la regidora. Garcia creu que els nous tempos no poden assegurar que estiguin enllestits l'any 2020 i justifica la pressa «per garantir la participació popular», ja que un nou equip de govern «ho pot mantenir o ho pot retallar, pot fer un concurs públic, però sense participació popular». «Més enllà del procés», diu, «hi ha d'haver vestits nous, és una necessitat».



La participació de Venturós

Abans de l'inici, el patronat va posposar la votació de la incorporació de l'alcaldessa inhabilitada Montserrat Venturós com a presidenta de l'òrgan. La portaveu del PDeCAT al patronat, Maria Antònia Ortega –que va posar el tema sobre la taula en sessions anteriors–, explicava que la tècnica de participació ciutadana va confirmar que la incorporació podia invalidar alguns acords i, per tant, el patronat tornarà a recórrer als serveis jurídics per veure com es pot articular la incorporació. «No és per fiscalitzar, sinó per no fer feina en va. Estem subjectes a la legalitat, ens agradi o no», diu.