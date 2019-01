Berga, el fosc laberint de les concessions

El lúgubre laberint de les concessions municipals enquistades per les judicialitzacions que arrossega l'Ajuntament de Berga des de la dècada passada sembla una mica menys negre. La raó? Una sentència del jutjat contenciós administratiu número 4 de Barcelona desestima la demanda de la concessionària del berenador de la font Negra, la societat Multi Esports Juvenils SL, contra la corporació, a qui acusa d'inactivitat i que el negoci no rutllés, motiu pel qual el va haver de tancar.

El concessionari reclamava al consistori que li abonés 500.000 euros per la inversió feta. I pels diners que el contracte de la concessió diu que hauria de pagar el consistori si l'extinció de la concessió fos per incompliments de l'Ajuntament. Tanmateix, el goig no és ple perquè la sentència no és ferma. Els concessionaris presentaran recurs davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), segons han explicat fonts de l'empresa a Regió7. Tot i així estan oberts a negociar

Tal com ja va informar aquest diari al seu moment, el 2017 totes dues parts van pactar suspendre el judici i donar-se 60 dies de marge per intentar arribar a una entesa que evités haver de litigar als tribunals i la incertesa del resultats. No es va evitar el judici

El conflicte amb el concessionaris del bar, berenador i restaurant de la font Negra esclata el 2014 però ve de lluny. El 15 de setembre d'aquell any Multi Esports Juvenils SL va demanar al consistori «l'extinció de la concessió del domini públic del berenador de la font Negra, per causa imputable a l'administració per un suposat incompliment greu i injustificat per part de l'Ajuntament de les obligacions que li corresponen», segons les clàusules de la concessió. El concessionari argumentava «inactivitat» de l'Ajuntament en relació amb la concessió i l'incompliment de diferents clàusules que feien inviable econòmicament l'explotació del negoci que va acabar tancant.

Multi Esports Juvenils SL al·legava que, a més de la inversió que hi havia hagut de fer de 530.000 euros el 2010 per reobrir el restaurant de la font Negra –tancat des del 2004–, havia hagut d'assumir despeses que creia que pertocaven al consistori.

El 2013 els concessionaris van demanar al consistori poder hipotecar-se el títol del domini públic de la font Negra per «allargar el termini d'amortització del préstec sol·licitat amb motiu de les inversions fetes». El consistori va denegar la sol·licitud.

El juliol del 2015, l'Ajuntament va desestimar la petició d'extinció de la concessió que feien els concessionaris argumentant incompliments per part del consistori. L'Ajuntament berguedà sempre ha mantingut que complia, que ja havia pagat el que la concessió preveia i retreia als gestors haver fet obres sense haver demanat els preceptius permisos, segons consta a l'informe emès el 2015 per la comissió juridicoassessora de la Generalitat. Aquest ens va avalar la desestimació de la petició dels concessionaris que reclamaven extingir la concessió per incompliment del consistori.

L'informe de 18 pàgines de l'ens català posava de manifest que hi havia hagut incompliments en la concessió tant per part del consistori berguedà com per part dels mateixos concessionaris. Però que no hi havia hagut els incompliments que al·legava Multi Esports Juvenils SL.