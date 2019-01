Entitats veïnals donen 10 dies perquè l'hospital de Berga torni a tenir TAC

Vuit mesos després que l'hospital de Berga es quedés sense TAC perquè el que hi havia es va espatllar i fins ara no se n'ha comprat cap de nou, fet que obliga els pacients del centre que necessiten una prova del TAC a desplaçar-se a Althaia a Manresa, les 13 associacions de veïns de la capital han dit prou. En un comunicat donen 10 dies perquè «se solucioni aquesta situació i que, tant els veïns i veïnes del Berguedà com els professionals del centre, puguem disposar d'un aparell imprescindible per a la medicina i el servei hospitalari de casa nostra».

Les entitats veïnals emplacen «a qui correspongui Generalitat de Catalunya, Servei Català de la Salut, ICS, Ajuntament de Berga, Hospital Comarcal de Sant Bernabé i els serveis jurídics de les respectives administracions i entitats, a desencallar, finançar i fer efectiva amb urgència l'adquisició, instal·lació i posada en marxa d'aquest TAC amb la màxima celeritat».

Que l'hospital Sant Bernabé no tingui TAC obliga als pacients que els calgui una prova feta amb aquest aparell a desplaçar-se «a l'hospital de referència a Manresa, amb els problemes que comporta per a les persones, tot i el bon servei de transport que hi ha: hores d'estada fora del centre, canvis de temperatura, cansament, esforç, nervis, malestar, etc». I per a a l'administració responsable «també és una despesa important (que ens agradaria que es quantifiqués) i un maldecap i entrebanc pels professionals de l'hospital a l'hora de fer una diagnosi». Tal i com van informar Regió7 el 9 d'octubre del 2018 s'estima que cada mes es paguen 17.000 euros pel servei de TAC a Manresa. Prenent com a referència aquesta xifra la quantitat gastada des del juny passat quan va deixar de prestar servei el TAC fins el desembre seria de 119.000 euros .

Les entitats veïnal diuen que el TAC «és un servei clau i essencial en la salut de les persones i que un hospital com el comarcal Sant Bernabé no es pot permetre el "luxe" o més aviat la "vergonya" de no disposar d'aquest aparell, tant pels pacients com pels professionals que hi treballen». Per aquesta raó «després de setmanes d'espera, ja no estem disposats a que passi més temps sense que l'hospital disposi d'un nou TAC. No s'hi valen lloguers, cessions i compres d'aparells de segona mà, que tots sabem com acaba això (recordem el camió de ressonància magnètica de fa uns anys)».



Falta d'especialistes



En el mateix comunicat les associciosn denuncien que «darrerament hi ha hagut un retrocés en els serveis que ofereix» l'hospital Sant Bernabé «en alguns casos motivat per la falta d'especialistes que puguin exercir al centre després de diverses jubilacions i altres degut a que els aparells i infraestructura està en mal estat o obsoleta».

Per això demanen al departament de Salut de la Generalitat que, «en un termini curt de temps, solucioni la falta d'especialistes al centre perquè els serveis tornin a la seva normalitat». I anuncien que «estarem amatents en aquests temes per la seva importància i per la repercussió directa que té entre els veïns i les veïnes del Berguedà».