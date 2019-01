Un servei amb pocs pretendents que roman tancat

? La primavera del 2004, l'Ajuntament de Berga va posar a concurs la concessió municipal del berenador de la font Negra perquè l'anterior concessionari ho havia deixat. Les inversions que calia fer-hi llavors eren de 48.080 euros per refer la cuina i la depuració d'aigües. El consistori va estar dos anys sense trobar ningú per fer-se càrrec d'aquest servei. El ple del 6 de setembre del 2007 va acordar adjudicar el contracte de la concessió a MultiEsports Juvenils SL. El document es va formalitzar el 8 de novembre. El període de la concessió era de 50 anys. Els concessionaris van començar les obres però van quedar aturades el 2009 per un cúmul de circumstàncies. Per exemple, la societat gestora va refer el seu accionariat. Després de dur a terme les obres de millora de la cuina, instal·lar una depuradora i millorar la coberta, el berenador va obrir al públic el juliol del 2010. Tanmateix, el 2014, la societat gestora va demanar l'extinció de la concessió enfrontada amb el consistori pels costos de manteniment de l'entorn, i per qui havia de mantenir el pàrquing o l'enllumenat exterior, entre d'altres.