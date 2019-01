Berga donarà a conèixer els 'secrets' de les comparses de la Patum

La pell del tabal de la Patum és d'ovella i prové de Calanda. Aquesta és una de les curiositats al voltant de la Patum que es donaran a conèixer a partir del 18 de gener i durant tot un any al voltant del patrimoni d'aquesta festa reconeguda per la Unesco el 2005.

Ahir, el regidor de Patrimoni Iván Sánchez, la directora del Museu Comarcal de Berga, Alba Perarnau, i el tabaler Xavier Prat van explicar aquesta nova proposta que s'emmarca dins de l'Àgora Cultural, una iniciativa que impulsa el consistori per divulgar el patrimoni de la ciutat.

La majoria de les conferències seran cada tercer divendres de mes, a la sala de plens del consistori, a 2/4 de 8 del vespre. Hi intervindran un expert de la matèria i membres de la comparseria. El públic podrà fer preguntes i conèixer curiositats i anècdotes de cada comparsa. A més, s'exposaran elements de cadascuna va explicar Perarnau.

La primera serà el 18 de gener i estarà dedicada als administradors, que antany s'ocupaven de pagar la Patum. Justament, aquest 2019 s'escauen els 400 anys d'aquesta figura, actualment de caire simbòlic. Enguany, el termini per optar a ser administrador comença el 21 de gener i s'acaba el 31 de març.

La segona xerrada estarà dedicada al tabal, la tercera als trucs, la quarta a les maces i els àngels, la cinquena a les guites, la sisena a l'àliga, la setena als nans vells, la vuitena als gegants, la desena als nans nous, l'onzena als plens i la dotzena a les persones, «perquè sense la gent no hi hauria Patum», ha dit el regidor Ivan Sánchez.

El cicle continuarà tres mesos del 2020. El gener es dedicarà a la coneguda nissaga de músics berguedans Saletes ; el febrer als músics de la Patum i al març als fuets de la festa i la seva evolució al llarg dels anys.

El tabaler va lloar la proposta i va explicar alguna de les peculiaritats de l'herald de la festa, com per exemple, que actualment dels 70 salts que hi ha els dos dies dels passacarrers, hi ha una àmplia presència femenina que toquen el tabal.

Sánchez va destacar que el projecte de l'Àgora Cultural «està sent un èxit» i que «no ens aturarem aquí, presentarem noves coses», va anunciar.