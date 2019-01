Berga mostra els treballs de Parelles Artístiques per combatre l'estigma en salut mental

La biblioteca Ramon Vinyes i Cluet de Berga inaugura, aquesta tarda, una nova edició de l'exposició «Parelles Artístiques al Berguedà», el projecte que impulsa experiències creatives per la salut mental, la creació i la posterior exposició d'unes obres fetes per parelles artístiques formades per dos artistes, un d'ells vinculat a recursos i serveis de salut mental a la comarca. La iniciativa s'inclou en el pla comarcal Stop Estigma Salut Mental Berguedà i ha estat treballada per la comissió de Salut Mental i coordinada pel Consell Comarcal del Berguedà.

La inauguració, que s'iniciarà a 2/4 de 8 a la biblioteca Ramon Vinyes i Cluet, estarà conduïda per la presidenta d'ASFAM, Rosa Circuns, i tindrà la intervenció de la consellera comarcal de l'àrea d'atenció a les persones, Anna M. Serra, el coordinador del servei de rehabilitació comunitària del Berguedà i representant dels serveis de Germanes Hospitalàries Sagrat cor Martorell, Josep Tristany i la representant del BBVA i antiga Caixa Manlleu, Meritxell Garcia Peixoto.

També hi participaran diferents membres de les parelles artístiques participants i una de les parelles que ha creat una peça musical oferirà una petita actuació.

El projecte ha arribat a la quarta edició al Berguedà i ha tingut, en els darrers anys, diversos artistes que s'han sumat a la iniciativa amb l'objectiu de permetre a persones amb trastorn de salut mental desenvolupar la seva part més creativa. Properament es portarà a terme una subhasta de les obres de l'exposició.