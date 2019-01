El govern de Berga no fixa cap termini per a l'adquisició del TAC de l'hospital

El govern de la CUP de Berga no ha volgut comprometre's a acceptar el termini imposat per les entitats veïnals de Berga per a l'adquisició de l'aparell de TAC per a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé, que està espatllat des de fa vuit mesos i obliga els pacients a desplaçar-se a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa o la Clínica Sant Josep per poder utilitzar el servei mèdic. Tal com va explicar ahir aquest diari, les tretze associacions de veïns de la ciutat han fet un front comú per demanar als responsables polítics i als del centre mèdic que es disposi d'una vegada de l'aparell «imprescindible per a la medicina i el servei hospitalari de casa nostra».

Els veïns han imposat un termini de deu dies que, a priori, el govern de la CUP no considera possible poder complir. L'alcalde accidental, Oriol Camps, va explicar ahir davant dels mitjans de comunicació que «des d'un punt de vista administratiu s'està treballant en dos fronts: en un expedient de lloguer per cobrir la necessitat que hi ha, i en un altre expedient per a l'adquisició d'equip de forma definitiva». En aquest sentit, va aclarir que espera que «en pocs dies, si res no es torça», es pugui iniciar el lloguer de l'aparell de forma temporal fins que es tanqui l'expedient per la compra del TAC definitiu.

Segons Camps, l'opció més probable, en què es treballa des del principi, és que es pugui trobar un TAC de lloguer per cobrir el servei mentre no es pot fer la compra. L'alcalde accidental recordava ahir que «els procediments són més complexos del que sembla administrativament» perquè «hi ha una llei de contractes nova que afecta les administracions públiques i que dificulta moltíssim totes les operacions de contractació. No és anar a una fer-reteria i pagar amb targeta», va afegir.

Per altra banda, Camps va admetre que no disposar del TAC al centre hospitalari berguedà és una «mancança important» i que l'equip de govern és conscient de «la preocupació que suposa per als veïns» tot i que va preferir no donar cap termini «perquè no sabem quan pot trigar a resoldre's la problemàtica», fent referència als tràmits administratius que s'estan seguint per obtenir tots els requisits a l'hora de la compra. Segons l'alcalde accidental, el preu aproximat de la compra del nou TAC oscil·laria entre els 240.000 i els 300.000 euros, mentre que ha preferit no donar la xifra del TAC de lloguer. Tal com van informar Regió7 el 9 d'octubre del 2018 s'estima que cada mes es paguen 17.000 euros, aproximadament, pel servei de TAC a Manresa. Prenent com a referència aquesta xifra, la quantitat gastada des del juny passat, quan va deixar de prestar servei el TAC, fins al desembre seria de 119.000 euros, una part important del que costa un TAC nou.



Els veïns es mantenen ferms

Els representants veïnals, que ahir van ser coneixedors de les declaracions de l'alcalde accidental, que va atendre els mitjans responent la seva petició, es mantenen ferms en el termini imposat de deu dies per desencallar la situació. Tal com ja anunciaven en el comunicat, es mostren reticents al lloguer d'un aparell de TAC i demanen que el consistori aposti per la compra. En aquest sentit, apunten que si en el termini establert no es resol la situació, emprendran noves accions que aniran més enllà d'un comunicat. Segons han explicat a aquest diari, la intenció és demanar reunions amb els responsables directes del centre hospitalari, com són l'alcalde accidental i el gerent, i a instàncies superiors, concertar una reunió amb la conselleria de Salut. Per altra banda, tampoc descarten iniciar mobilitzacions ciutadanes. «És un servei clau i essencial en la salut de les persones, i un hospital com el comarcal no es pot permetre el luxe o més aviat la vergonya de no disposar de l'aparell, tant pels pacients com pels professionals».