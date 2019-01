Jordi Costa: «Tothom té veu, per tant, tots podem cantar si ho volem»

Ha dedicat tota la vida al món de la música, primer com a intèrpret i des de fa quinze anys també en el camp de la docència, impartint classes de cant particulars i tallers de veu col·lectius. A banda de continuar la seva tasca d'assessor vocal de grups musicals, i alguna classe particular, el gironellenc Jordi Costa té entre mans un nou projecte que inicia amb «molta il·lusió i energia» i en el qual ha estat treballant els darrers mesos: The sing sang sung.

«Tenia al cap provar un projecte que fa que els espectadors es converteixin en els artistes i on, tothom qui ho vulgui fer, pugui cantar», explica. La proposta consisteix a reunir en una única tarda un grup nombrós de persones que tinguin ganes de passar-ho bé fent música. «Cantar en grup simplement per gaudir-ne», afirma. La proposta segueix la línia iniciada des de fa deu anys amb els tallers Encants que Costa dirigeix a diversos punts del territori, però amb una diferència. Els tallers del projecte The sing sang sung es desenvoluparan únicament durant una sessió d'entre tres i quatre hores, en què els participants tindran el repte d'aprendre tres o quatre peces a tres veus i interpretar-les en aquella mateixa sessió i sense públic.

La intenció del gironellenc és que aquest producte comenci a funcionar per Catalunya els propers mesos, però per provar-ne el funcionament i, a la vegada, poder enregistrar imatges i fer fotografies per a la seva promoció, el proper 2 de febrer realitzarà una sessió pilot al Berguedà. La setmana passada, Costa va iniciar la promoció del taller -que en aquest cas serà gratuït- per trobar 200 persones interessades a participar-hi. La seva sorpresa va ser que en menys de 24 hores la llista ja superava les 250 persones interessades. Després de l'èxit, va decidir ampliar la capacitat fins a 400, una xifra que va assolir en 24 hores més. «Estic molt sorprès i a la vegada molt content de l'interès que ha generat la proposta. La gent ha dit que té ganes de cantar».

Al darrere de The sing sang sung hi ha un equip de persones que treballa amb Jordi Costa. «Jo estaré al davant del macrocor de 400 persones, però hi haurà un altre músic que m'assistirà i hi ha dues persones que treballen per la imatge i el disseny», ha afegit. En aquesta primera sessió, com que serà una prova, els participants aprendran tres fragments de tres cançons a tres veus: una en català, de Txarango; una en anglès, dels Beatles; i una en castellà, de Coque Malla. En les sessions que es facin a partir de la primavera, l'objectiu és que els temes s'aprenguin complets. Costa té clar que «tothom té veu, per tant, tots podem cantar si ho volem». És per això que creu que aquest projecte és una oportunitat per a tothom qui tingui ganes de cantar, en aquest cas, peces del pop, el reggae o el soul però en format coral.