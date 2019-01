La militància del PDeCAT ratifica Jordi Sabata com a alcaldable per Berga

Jordi Sabata i Freixa és oficialment el candidat del PDeCAT de Berga per concórrer a les eleccions municipals del proper maig. La militància del partit ha celebrat aquest dimecres l'assemblea per ratificar a Jordi Sabata, l'únic candidat que s'ha presentat per ser l'alcaldable de la formació per als comicis d'enguany.

Els associats del PDeCAT han acceptat, per majoria, l'única proposta presentada. En total han votat a l'assemblea 34 persones, de les quals 29 han votat a favor de Sabata i únicament 5, ho han fet en contra. És a dir, l'elecció de l'alcaldable ha comptat amb el 85% dels vots que s'han emès a la reunió celebrada aquest dimecres al local de la formació.

El president del comitè local, Ramon Bajona, ha recordat que perquè Sabata pogués presentar-se com a candidat, calia que l'executiva l'avalés, ja que no és militant del partit. El procés que ja va efectuar-se el passat desembre. En no haver-hi cap altre candidat, s'ha procedit a la votació que ha estat favorable. «Estem satisfets perquè és la proposta que havíem treballat des del principi», ha dit.

Per la seva banda, Sabata -que és independent- s'ha mostrat satisfet d'haver rebut el suport de la militància i ha assegurat que a partir d'ara treballarà per crear un «projecte il·lusionant i de ciutat». De moment ha «acumulat coneixement per començar a treballar per construir el projecte des del partit i des de fora, que sigui de totes les persones i potent». El proper pas és construir una llista i treballar amb el programa a partir de propostes que puguin rebre de les converses amb els veïns i les entitats. A hores d'ara no ha donat a conèixer cap nom, tot i que ha recordat que el seu objectiu és «renovació i transversalitat».