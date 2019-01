L'Ajuntament de Berga exercirà d'acusació en el cas de l'abús sexual a l'escola de música

L'Ajuntament de Berga es personarà com a acusació en el cas de «violència sexual» de l'Escola Municipal de Música. Tal com va avançar Regió7 ahir, una alumna del centre ha denunciat un professor perquè hauria mantingut relacions sexuals quan ella era menor de 16 anys i, per tant, era punible encara que hi hagués un suposat consentiment per part de la víctima. El consistori ha decidit exercir d'acusació davant la gravetat dels fets i per garantir el drets dels alumnes, i ha posat a disposició de la ciutadania el correu suport@ajberga.cat perquè no es descarta que hi pugui haver altres víctimes.

L'alcaldessa inhabilitada de Berga, Montse Venturós, va comparèixer ahir en roda de premsa, juntament amb el director de l'Escola de Música, Xavier Llobet, l'advocada de la jove que ha presentat la denúncia i la lletrada que representarà el consistori i l'escola per donar explicacions.

La investigació s'ha remuntat a 10 anys enrere, i els primers indicis que n'ha tingut l'escola són del 2014, quan dues alumnes van posar en coneixement de la direcció que l'acusat havia mantingut relacions amb totes dues en la mateixa etapa. En aquell moment les noies tenien més de 16 anys i van afirmar que les relacions havien estat consentides. Per aquest motiu la direcció no hi va intervenir. Però l'any passat una de les dues noies va revelar a la direcció que les relacions s'haurien mantingut quan ella era menor de 16 anys, i en aquest cas sí que hi podria haver responsabilitat penal.

El 2014 el centre va aprovar un codi ètic per posar de manifest que les relacions entre docents i alumnes no són adequades. Així, quan fa un any la jove va explicar a la direcció que la relació hauria començat quan era ella menor de 16 anys, va ser quan la direcció del centre hi va veure indicis d'un delicte i va donar a conèixer els fets al consistori, i més tard, també a la fiscalia.

Venturós i Llobet van assegurar ahir que, malgrat que el centre és competència de l'Ajuntament, el departament d'Educació coneix el cas des del principi i han actuat sota la seva tutela. La denúncia s'ha interposat recentment perquè, tot i que la fiscalia coneixia el cas des de principi de 2018, la investigació no s'ha portat terme fins mesos després. Els Mossos d'Esquadra van prendre declaració a la noia i, posteriorment, ella va decidir demandar el docent.

La direcció del centre va forçar el professor a deixar la seva plaça a l'escola i aquest va acceptar «un cessament voluntari», segons va explicar ahir Llobet. En la roda de premsa, el director i l'alcaldessa van justificar el fet de no haver difós el cas públicament amb anterioritat per no entorpir la investigació. «Volíem donar espai a les persones afectades perquè arribessin fins on han arribat. Si s'hagués exposat el cas públicament, potser s'haurien fet enrere per la pressió», afegia el director de l'escola de música.

Les lletrades i l'alcaldessa van parlar, durant la roda de premsa, de «víctimes», en plural, perquè van ser dues les alumnes que, el 2014, van comunicar que havien mantingut relacions amb el professor. Però que puguin tenir conseqüències penals, en aquests moments n'hi ha una. No descarten que hi pugui haver més estudiants que hagin mantingut relacions amb el professor.

Les advocades van dir que el cas està «en una fase inicial» i que encara s'ha d'aclarir quin tipus de delicte hauria comès el docent, si una agressió sexual o un abús, i per aquest motiu s'hi referien com un «cas de violència sexual», un terme jurídic més ampli, deien, per descriure els fets abans que la fiscalia conclogui de què se l'acusa i les lletrades de l'acusació estudiïn a fons el cas.