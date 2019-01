La cercavila i les curses de rucs agafen el relleu dels nens a la Corrida

La festa de la Corrida de Puig-reig ha superat el seu equador amb una gran participació dels més petits.

Si divendres ja van tenir la seva dosi de protagonisme amb la Cor-rida infantil, ahir no van ser menys en la presentació del conte infantil de la festa. L'obra, que està escrita per les mestres Gemma Mujal, Ester Puig i Andrea Martín, amb il·lustracions d'Ariadna Muixí, explica la història i els orígens de la celebració des de la vessant més infantil. A la tarda va prendre el relleu l'entrega de premis dels concursos d'Instagram i de dibuix infantil, l'entrega de la placa de reconeixement als banderers d'enguany i la sortida de tota la comitiva d'autoritats cap a l'esglèsia per assistir a la missa en honor a Sant Antoni. El plat fort de la festa, però, tindrà lloc avui, amb la cercavila de cavalleries i xarrets pels carrers del municipi, a partir de 2/4 de 12 del matí. Durant el transcurs de la cercavila també se celebrarà el tradicional joc de les cintes, al car-rer Llobregat. Aquest serà un dels actes més esperats pels veïns del poble i l'entorn, els quals s'aplegaran al voltant de les cintes per comprovar la destresa o les trampes dels genets.



S'estrena la Mostra d'embotits

La gran novetat d'aquesta edició serà la nova Mostra d'embotits, alimentació i productes d'artesania, que se centrarà en potenciar només aquests tres elements. A la tarda, el centre d'atenció de la festa girarà entorn de la cursa de rucs i cavalls creuats, a la pista del costat del camp de futbol. Clourà la celebració el ball de gala de la Cor-rida, al pavelló d'esports, a partir de les 7 del vespre.

Un dels grans enemics de la jornada pot ser la meteorologia, amb previsió de pluja per a primeres hores del matí, i un ambient fred de rigorós hivern.