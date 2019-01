El PDeCAT de Puig-reig troba a faltar inversió del govern

El grup del PDeCAT de Puig-reig, a l'oposició, ha criticat els pressupostos per al 2019 aprovats pel govern de Junts per Puig-reig –que mana en majoria– aquest mes de gener.

El partit va exposar en un comunicat que troba a faltar inversions «pel que fa a la generació d'activitat econòmica, com ara al polígon del Saltet, o actuacions de millora a la zona comercial». En aquest sentit, lamenten que Puig-reig «no avança econòmicament» i creuen que «cal buscar solucions, generar oportunitats i llocs de treball, així com projectes engrescadors que ens facin avançar com a poble».

Dels pressupostos aprovats pel govern, el grup del PDeCAT en critica que inclouen alguns projectes que «fa anys que s'arrosseguen» i dubten que el 2019 es duguin a terme. «No tenim cap esperança», van assegurar a través del comunicat. D'altra banda, consideren que hi ha projectes que encara vénen del mandat passat –amb CiU al capdavant–, com el de la renovació de l'antiga biblioteca en una sala polivalent, i d'altres que creuen que són un «pedaç», com el de la restauració de la Torre Nova de Cal Pons, pel què s'han aconseguit subvencions europees i de l'Estat, però «no al cent per cent finançades», com lamenta el grup a l'oposició.

A més a més, critiquen que les despeses de personal i càrrecs electes hagin augmentat el 29% des del 2015. «Pensem que aquest tipus de despeses fixes no han d'augmentar si no hi ha més ingressos que ho justifiquin», argumenten.