Avià és finalista d'un premi internacional per la seva aposta pel medi ambient

Avià és finalista del guardó internacional atorgat per la fundació canadenca amb base Montreal, Newcities, que «treballa per promoure nous models de ciutat sostenibles que promoguin el benestar dels seus ciutadans». Avià ha estat seleccionada d'entre 94 iniciatives presentades per 45 ciutats de 28 països i 6 continents pel programa de sostenibilitat ambiental, segons ha explicat el regidor de Medi Ambient Josep Subirana. El guanyador d'entre les tres ciutats finalistes serà anunciat el mes de febrer després d'una segona tanda.

Josep Subirana ha dit que la fundació ha valorat molt positivament el projecte «Avià per un bon clima» que «presenta un model de sostenibilitat integral de sostenibilitat, estalvi i reducció d'emissions».

El model d'Avià «presenta beneficis micro-econòmics sobre l'economia local pública i privada que han estat molt ben valorats pel jurat format per una comissió d'experts internacionals i també i macro econòmics si el model d'Avià s'aplica a tot el país».

La proposta avinesa es basa «en un ens públic que prioritzi la reducció d'emissions i estalvi que es reverteixi al vilatà en forma de regulacions i ajudes per reduir emissions i incrementar l'estalvi privat» ha indicat Subirana.