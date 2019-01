Un 'gimnàs' a l'aire lliure a Berga

Fer esport potenciant valors com el respecte, l'esforç, la convivència i el treball en equip és la base del moviment street workout, és a dir, l'entrenament al carrer, que busca millorar l'estat físic dels que el practiquen a partir d'exercicis que potencien la força, l'agilitat, la resistència i la flexibilitat. L'element distintiu de l'street workout és que la seva pràctica es desenvolupa a l'aire lliure. Des de fa unes setmanes, Berga disposa d'un gimnàs a l'espai públic per als seguidors d'aquesta disciplina, que cada vegada té més adeptes a la ciutat.

Berguedà Setmanal s'ha trobat amb alguns dels joves que formen part del moviment de l'street workout a la ciutat. Riduan Nassiri i Pau Soria, dos dels iniciadors de la disciplina a Berga ja fa uns quants anys, es mostren satisfets d'haver assolit un parc destinat específicament als entrenaments de la disciplina. «Ha costat prop de quatre anys, però al final ho hem aconseguit», diuen somrient. El Riduan i el Pau no es coneixien i, de manera separada, s'entrenaven al parc destinat a la gent gran que hi ha a tocar dels jutjats. «No era específic per als nostres entrenaments, però ens adaptàvem per fer els exercicis igualment», comenta Soria. Després de molt insistir, els joves, que són prop d'una vintena, disposen ara d'un parc adaptat a les característiques que requereix l'street workout. Es tracta d'unes barres metàl·liques pintades amb una pintura especial i clavades al terra, instal·lades també a la mateixa zona dels jutjats.

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Oriol Camps, ha explicat a aquest diari que els joves han estat «molt persistents» i que finalment, «després de diversos entrebancs», s'ha pogut instal·lar el parc. Camps ha valorat positivament la «perseverança» dels joves, que ara es mostren il·lusionats d'haver assolit el seu repte i de poder fer-lo servir. «És un parc senzill que ens hem dissenyat nosaltres, però que ens permet treballar millor que abans», afirmen.

Soria i Riduan recorden que la base de l'street workout és la cal·listènia, «perquè es tracta dels mateixos exercicis però amb la diferència que la cal·listènia es practica en un espai tancat, principalment als gimnasos». L'origen d'aquesta disciplina cal buscar-lo a final de la dècada dels 80 als carrers de Brooklyn, «com un moviment de carrer per ocupar el temps lliure i per practicar esport». Va ser a partir del 2005 quan va agafar embranzida més enllà dels Estats Units, sobretot gràcies al ressò que va tenir a través de les xarxes socials. «Nosaltres principalment l'hem conegut a través d'Internet com una manera diferent de practicar esport a l'aire lliure. Com aquell qui diu vam començar dos, i ara ja som una bona colla que venim a entrenar-nos», expliquen. «Som un grup de persones molt variades que segurament mai hauríem coincidit si no hagués estat perquè ens trobem aquí», afegeixen. Els joves han confeccionat el seu vestuari propi amb un logotip que els identifica, i el proper pas, asseguren, el 2019, és unir-se formalment en una associació esportiva, «perquè sigui més fàcil poder-nos comunicar entre nosaltres, i també amb l'Ajuntament o amb altres col·lectius».

Els joves esperen que aquest espai sigui cada cop més utilitzat i demanen als qui tinguin ganes de provar-ho que s'hi apropin. «El parc és per a tothom», afirmen, «respectem a tothom i volem conviure amb la resta de persones que transiten i s'acosten a la zona». També fan una crida a les noies. Expliquen que és una disciplina de la qual es fan competicions arreu i «en el camp femení s'estan aconseguint molt bons resultats». Els berguedans detallen que «hi ha diverses disciplines» i que cadascú s'entrena amb la que se sent més còmode.