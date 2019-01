Puig-reig viu una Corrida que busca reinventar-se cada any amb actes nous

MIREIA ARSO

Puig-reig va celebrar ahir diumenge la jornada central d'una festa de la Corrida que, segons va remarcar el mateix Ajuntament, en els últims anys ha aconseguit el rejoveniment que buscava.

Una comissió de la Corrida formada per una trentena de membres, de mica en mica més joves, ha establert en les últimes edicions l'hàbit d'anar modificant actes i introduint-hi novetats. L'alcalde, Josep Altarriba, va argumentar que aquesta regeneració ara tindrà també l'efecte formador del nou conte infantil presentat en aquesta edició. El llibre ha tingut una gran acceptació i ja dissabte se'n van vendre 120 exemplars. Des de la comissió comptaven que al final del cap de setmana la xifra se situaria a tocar dels dos-cents. El conte ha de tenir, segons l'alcalde, una funció de transmissor de la cultura de la Corrida entre els més petits. Altarriba va apuntar que, per la seva banda, l'Ajuntament hi continuarà apostant amb un pressupost que actualment se situa al voltant dels 40.000 euros. En aquest sentit, la festa és un dels actes més importants i efectius pel que fa a la promoció del municipi.



S'estrena el carro del tastet

El president de la comissió de la Corrida, Joan Soler, va fixar en un centenar els animals, genets i car-ros participants en la festa, una de les principals novetats de la qual va ser el carro del tastet, que va vendre 200 racions del popular embotit.

L'escena més buscada va ser com cada any el Joc de les Cintes dels genets davant del Cafè Nou.