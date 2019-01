El Col·legi d'Arquitectes demana més temps per estudiar la proposta d'ampliació de la C-16

La demarcació a les comarques centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya creu que caldria més temps per poder estudiar amb detall la proposta d'ampliació de la carretera C-16 entre Berga i Bagà que està a exposició pública des del desembre i que aquest gener va presentar a agents del teixit social berguedà el conseller Damià Calvet. Aquesta col·lectiu ha fet arribar al responsable polític del departament de Territori i Sostenibilitat un seguit de consideracions sobre el projecte d'ampliació de l'autovia C-16 de Berga a Bagà amb l'objectiu de millorar-lo tot i que no hi presentarà al·legacions.

En l'escrit del col·lectiu exposa que el projecte és «tècnicament complex, molt elaborat, i que per la seva importància per la comarca del Berguedà mereixeria disposar de més temps per a la seva anàlisi, i segurament d'un debat previ més extens i amb una àmplia participació del territori, que segur enriquiria la solució final». Fan una valoració general de la proposta «positiva en allò referent a la millora de la capacitat de la via, i en la millora de la seguretat al redissenyar-se els 15 enllaços del tram a diferent nivell, així com per l'esforç tècnic per adaptar el traçat a la complexa topografia».Amb tot, asseguren que se'l generen dubtes «sobre si les actuacions plantejades seran compatibles amb un futur desdoblament real, amb les seves vies de servei complementaries». Apunten que els trams amb el tercer carril reversible «hauríen de tenir estudiada la seva viabilitat d'ampliació a dos carrils per cada sentit en un futur, per tenir la seguretat que les actuacions plantejades son compatibles i amortitzables com a primera fase del desdoblament efectiu». En aquest sentit manifesten que «el projecte de desdoblament real hauria de plantejar-se en la ambició d'un eix E-9 fins al túnel de Puymorens, buscant la complicitat francesa d'aquesta infraestructura estratègica». I manifesten que «fer un nou túnel, en lloc d'ampliar els actuals, en dues de les actuacions, aniria en aquest sentit, sempre que es garanteixi la possibilitat de desdoblament en aquest vessant del Llobregat». La delegació a la Catalunya central del Col·legi d'Arquitectes apunta que «la inversió pública plantejada comporta indirectament la millora de servei i per tant del negoci de les empreses concessionàries. Però, es preveu un cofinançament, o una reducció dels terminis de les concessions de C-16 i del Túnel del Cadí?» es pregunten.



Impacte a Berga i el Collet

En relació als accessos als municipis, el Col.legi d'Arquitectes es mostra crític amb l'enllaç de proposat per Berga centre tal i com ja va fer al seu l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà i aquest dimarts mateix ERC a Berga. Es modifica l'actual gir a l'esquerra davant de l'institut Guillem de Berguedà «per una doble rotonda a banda i banda de la carretera, i un pont per sobre d'aquesta. La proposta provoca uns talussos molt grans, i un impacte en la futura trama urbana de Berga inadequat». A més el Col·legi d'Arquitectes també troba «desencertat el nou accés a Casampons, preveient una nova via sobre un carrer estret, en una corba complicada». A més, indica que aquest nou enllaç « no encaixa amb allò previst pel planejament vigent (POUM), imposant una solució impròpia d'un sòl urbà i gens integrada, ni a nivell topogràfic, ni a nivell del sòl residencial. Berga no es pot permetre perdre un accés centre, però cal una millor solució, donat que la proposada no és la indicada».

Un altre dels accessos que el Col·legi d'Arquitectes veu amb preocupació és el del Collet a Guardiola de Berguedà «on es pretén ampliar el túnel existent amb el perill que en aquest turó hi ha el Castell de Guardiola de Berguedà» un patrimoni declarat Bé Cultural d'Interès Nacional i «els dos ponts medievals-romànics sobre el riu Llobregat i del riu de Saldes. En els recorreguts d'entrades i sortides proposats en aquest enllaç no s'ha considerat la zona urbana del Collet, i la seva connexió amb el nucli urbà de Guardiola de Berguedà , així com tampoc s'han considerat els camins ramaders existents , creant-se una barrera a banda i banda de la C-16».

Aquestes mancances dels enllaços esmentats « són representatives del marge de millora que encara té el document presentat, a partir de la participació dels tècnics del territori, i es podrien fer extensives a altres enllaços» segosn afirma Miquel Sitjà i Domènech, president de la Demarcació de les Comarques Centrals del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya en l'escrit esmentat.

Llegiu el document en aquest enllaç