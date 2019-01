L'Ajuntament de Casserres aprova la declaració de municipi antifeixista

El ple de l'Ajuntament de Casserres ha aprovat declarar-se municipi antifeixista. Així s'ha aporvat en el darrer ple municipal a través d'una moció presentada pel grup d'ERC a instàncies del Comitè de Defensa de la República (CDR) del poble. Aquesta moció es va aprovar amb els 7 vots favorables d'ERC. Els dos regidors del grup de PDeCAT no van poder assistir al ple per motius personals i van excusar la seva absència.

La proposta aprovada preveu que el consistori de Casserres, com a municipi antifeixista, «no permeti la celebració de cap acte on es faci apologia del racisme, de la xenofòbia, del genocidi o de la discriminació». I així mateix que l'Ajuntament «condemni formalment totes les manifestacions i declaracions que facin apologia del racisme, la xenofòbia, dels genocidi o de la discriminació contra els dretsw humans» i que l'administració local «es personi com a acusació popular contra qualsevol acte delictiu d'aquest tipus que presumptament, hagi tingut lloc al municipi».

El punt cinquè de la moció aprovada detalla que, «davant qualsevol pintada que aparegui al municipi, relacionada amb l'apologia de la violència i la intimidació cap a altres persones pel seu origen, condició social, convicció ideològica o opció sexual i altres actes vandàlics als establiments del nostre municipi, faci una denúncia pública i institucional en què mostri la seva condemna i doni suport als agredits, i es faci càrrec de les despeses de neteja o reparació». Així mateix l'acord preveu que per garantir la condemna de l'apologia del racisme, la xenofòbia, el genocidi o la discriminació «actuï subsidiàriament, i denunciï aquestes actituds a les autoritats policials».

Casserres s'afegeix a municipis com Berga, que va declarar-se antifeixista el novembre passat en aprovar una moció similar.