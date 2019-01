Puig-reig diu adeu a Faustí Clement, que va ser alcalde del 1983 al 1991

L'església parroquial de Puig-reig acollirà avui, a les 4 de tarda, el funeral per Faustí Clement Ser-ra, mort a l'edat de 90 anys, que va ser batlle de Puig-reig durant dos mandats, del 1983 al 1991, per Convergència i Unió.

La sala de vetlles s'instal·larà a la Funerària Gubianes a Cal Marçal i estarà oberta avui de les 10 del matí a 2/4 de 2 de la tarda.

Faustí Clement era el pare de l'actual cap del grup de CiU, Toni Clement (i conseller comarcal), que també va ser batlle de Puig-reig en dos mandats, del 2007 al 2011 i del 2011 al 2015.

Faustí Clement era una persona «molt activa, es treia bé la feina de sobre», ha indicat a Regió7 qui va ser alcalde de Puig-reig del 1979 al 1983, Ramon Coma, amb qui va formar tàndem el malaurat puig-reigenc. «Tots hem sentit molt la seva mort. Era un home amb qui podies comptar per qualsevol cosa que calgués». Abans de ser batlle, Faustí Clement va ser regidor d'Obres en el primer mandat democràtic. D'aquella època, qui va ser regidor i tinent d'alcalde, Pep Muñoz, ahir recordava que Clement havia impulsat i coordinat els treballs voluntaris de veïns per fer voreres. Els primers ajuntaments democràtics, després de quaranta anys de dictadura i els immediatament posteriors, van ser una època «en què, com deia el poeta, tot estava per fer i tot era possible. Van ser un anys molt bons, hi havia moltes ganes de fer moltíssimes coses» recordava Muñoz. També hi havia «un seguit de gent amb moltes ganes de treballar». Aquest entusiasme inicial per dotar dels serveis necessaris els municipis com Puig-reig va canviar a poc a poc i «després es va anar polititzant tot».

Faustí Clement, que professionalment gestionava una granja de porcs, va dedicar molta energia al consistori. El juliol del 1983 es va inaugurar una de les grans obres del poble, els dos pavellons, iniciada en l'anterior mandat amb ell de regidor d'Obres. També es va redactar el Pla General d'Ordenació Urbana i es van fer captacions d'aigua del riu Llobregat, recordava Muñoz.

Políticament va formar part del CiU. Ahir, David Font, dirigent del PDeCAT, la formació hereva, deia que la mort de Faustí Clement suposava «una pèrdua dolguda perquè va ser una persona molt implicada al seu municipi, que també des de fora l'alcaldia s'involucrava».